Kurzprofil Viscom AG:



Die Viscom AG (ISIN: DE0007846867, WKN: 784686, Ticker-Symbol: V6C) ist ein führender europäischer Hersteller von automatischen Inspektionssystemen für die industrielle Fertigung in der Elektronikindustrie mit dem Schwerpunkt im Bereich der automatischen Serien-Inspektion für die Prüfung von elektronischen Baugruppen. Die Prüfung erfolgt durch einen computergestützten optischen (AOI) oder röntgentechnischen (AXI) Abgleich der Prüfobjekte mit den im Inspektionssystem definierten Anforderungen und Mustern, zum Beispiel im Hinblick auf Vollständigkeit der Bestückung einer elektronischen Baugruppe, Korrektheit der Lötverbindungen oder Materialfehler.



Neben diesen für die Baugruppen-Fertigung in Serie hergestellten Prüfsystemen wird das Produktspektrum von Viscom um automatische Sonder-Inspektionssysteme ergänzt, die für kundenspezifische Anforderungen (z.B. die Prüfung von Motorteilen) entwickelt und produziert werden. (09.06.2023/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Viscom-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Viscom AG (ISIN: DE0007846867, WKN: 784686, Ticker-Symbol: V6C) weiterhin zu kaufen.Die harmonisch verlaufene Präsenz-HV in Hannover habe den COO Peter Krippner mit sehr großem Dank für sein prägendes Engagement in den 35 Jahren im Unternehmen verabschiedet, würden die Aktienexperten in ihrer jüngsten Studie schreiben.Seine Vorstandszuständigkeiten würden ab dem 01.07.23 von Dr. Martin Heuser und Carsten Salewski im jetzt dreiköpfigen Vorstand wahrgenommen. Herr Krippner bleibe darüber hinaus als Berater dem Unternehmen weiterhin verbunden. Alle HV-Tops seien Übrigens mit großer Mehrheit angenommen worden.Der Vorstand des Spezialmaschinenbauers habe sich zuversichtlich gezeigt, trotz bekannter Störeinflüsse - die gesteckten Jahresziele zu erreichen - die 23er Guidance sei bestätigt worden, würden die Researcher von EQUI.TS GmbH zusammenfassen. Im FY 23 sei ein genereller Trendabbruch nicht zu erkennen, zumal in wichtigen Abnehmergruppen das Investitionsklima intakt sei.Der Q1/23-Umsatz sei um 13,5% YoY auf Euro 23,62 Mio. gestiegen (Europa: +46% YoY; Amerika: -47% YoY; Asien: +17% YoY). Etwas schneller sei der Q1/23-Ordereingang (Euro 35,16 Mio., +38,1% YoY) vorangekommen. Die Vorproduktion habe die Kennzahl "Gesamtleistung" spürbar (Euro 28,27 Mio., +19,8% YoY) wachsen lassen. Eine kräftige Ausweitung der Vorräte sei damit einhergegangen und zu finanzieren gewesen, der Cashflow habe davon stark profitiert (Euro 4,64 Mio., Q1/22: Euro 1,25 Mio.). Der Zinsaufwand sei auf Euro -0,4 Mio. gestiegen (Q1/22: Euro -0,08 Mio.), mit der Folge eines negativen Q1/23-EPS von Euro 0,00 (Q1/22: Euro 0,01), würden die Researcher analysieren.Die am 28.03.2023 erstveröffentlichte 23er Guidance sei aufgrund noch vorhandener Lieferketten-Hemmnisse und geopolitischer Spannungen immer noch vorsichtig formuliert, was insbesondere für den Korridor der EBIT-Marge gelte (+5% bis +10% = Euro 5,5 - Euro 12,0 Mio.).Die Spanne des angestrebten Jahresumsatzes sehe ein Zuwachs von bis zu 13,7% YoY vor (Euro 110 - Euro 120 Mio. (Ordereingang: Euro 110 - Euro 120 Mio.)).Vor diesem Hintergrund gesehen sei die Bewertung in den Augen der Aktienexperten weiterhin günstig - Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, bekräftigen ihre Kaufempfehlung für die Viscom-Aktie. (Analyse vom 09.06.2023)