Kurzprofil Viscom AG:



Die Viscom AG (ISIN: DE0007846867, WKN: 784686, Ticker-Symbol: V6C) ist ein führender europäischer Hersteller von automatischen Inspektionssystemen für die industrielle Fertigung in der Elektronikindustrie mit dem Schwerpunkt im Bereich der automatischen Serien-Inspektion für die Prüfung von elektronischen Baugruppen. Die Prüfung erfolgt durch einen computergestützten optischen (AOI) oder röntgentechnischen (AXI) Abgleich der Prüfobjekte mit den im Inspektionssystem definierten Anforderungen und Mustern, zum Beispiel im Hinblick auf Vollständigkeit der Bestückung einer elektronischen Baugruppe, Korrektheit der Lötverbindungen oder Materialfehler.



Neben diesen für die Baugruppen-Fertigung in Serie hergestellten Prüfsystemen wird das Produktspektrum von Viscom um automatische Sonder-Inspektionssysteme ergänzt, die für kundenspezifische Anforderungen (z.B. die Prüfung von Motorteilen) entwickelt und produziert werden. (05.04.2023/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Viscom-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Viscom AG (ISIN: DE0007846867, WKN: 784686, Ticker-Symbol: V6C) weiterhin mit "kaufen" ein.Der Spezialmaschinenbauer habe mit einem beindruckenden Schlussspurt - trotz bekannter Störeinflüsse - ein Rekord-Quartal und ein Jahresergebnis FY 22 abgeliefert und damit die angehobene 22er Guidance getroffen, fassen die Researcher von EQUI.TS GmbH zusammen.Eine Dividendenerhöhung werde konsequenterweise der HV vorgeschlagen. Die Dividende soll von EUR 0,20 auf EUR 0,30/Aktie steigenNicht der befürchtete Trendabbruch, sondern - im Gegenteil - durchaus eine Verbesserung des Geschäftsverlaufs präge das Bild auch zum Jahreswechsel 2022/23 beim Spezialmaschinenbauer aus Hannover. Die Kundennachfrage scheine ungebrochen, zumal in wichtigen Abnehmergruppen (Automobile) das Investitionsklima grundsätzlich intakt sei und mit dem Aufbau einer Batterie-Produktionsinfrastruktur in Europa das nächste Wachstumsfeld entstehe, schreiben die Aktienexperten in ihrer jüngsten Studie.Für 2023 rechnen die meisten Volkswirte in der EU nicht mehr mit einer Rezession; unklar scheinen die kurzfristigen Aussichten allerdings in den USA und VR China, so die Analysten der EQUI.TS GmbH. Die Geopolitik bleibe - genauso wie die Inflation - ein übergeordneter Belastungsfaktor, geben die Analysten zu Bedenken. In diesem Zusammenhang sei der sehr komfortable Orderbestand ein Pluspunkt, bekräftigen die Fachanalysten. Offensichtlich biete Viscom ein ausgesprochen attraktives Produktportfolio an, dass auch für eine gewisse Krisenresilienz stehe.Die 12M/22-Book-to-Bill-Ratio lasse - so die jüngste EQUI.TS-Studie - anhaltendes Wachstum erwarten, denn die Kennzahl habe bei einem rekordhohen Q4-Umsatz- und Orderanstieg (+54,4%YoY/36,2% YoY) 105,3% (12M/21: 112,5%) erreicht. Damit sei auch der Orderbestand leicht auf EUR 34,48 Mio. (+19,2% YoY) aufgebaut worden.Vor diesem Hintergrund gesehen, sei die Bewertung günstig.Das Kursziel werde leicht von EUR 12,50 auf EUR 12,70 angehoben und das Anlageurteil laute unverändert "kaufen", so Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Analysten der EQUI.TS GmbH. (Analyse vom 05.04.2023)