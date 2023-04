Tradegate-Aktienkurs Viscom-Aktie:

Kurzprofil Viscom AG:



Die Viscom AG (ISIN: DE0007846867, WKN: 784686, Ticker-Symbol: V6C) ist ein führender europäischer Hersteller von automatischen Inspektionssystemen für die industrielle Fertigung in der Elektronikindustrie mit dem Schwerpunkt im Bereich der automatischen Serien-Inspektion für die Prüfung von elektronischen Baugruppen. Die Prüfung erfolgt durch einen computergestützten optischen (AOI) oder röntgentechnischen (AXI) Abgleich der Prüfobjekte mit den im Inspektionssystem definierten Anforderungen und Mustern, zum Beispiel im Hinblick auf Vollständigkeit der Bestückung einer elektronischen Baugruppe, Korrektheit der Lötverbindungen oder Materialfehler.



Neben diesen für die Baugruppen-Fertigung in Serie hergestellten Prüfsystemen wird das Produktspektrum von Viscom um automatische Sonder-Inspektionssysteme ergänzt, die für kundenspezifische Anforderungen (z.B. die Prüfung von Motorteilen) entwickelt und produziert werden. (18.04.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Viscom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der Viscom AG (ISIN: DE0007846867, WKN: 784686, Ticker-Symbol: V6C) unter die Lupe.Als Anbieter von optischen Inspektions- und Röntgenprüfsystemen für die Elektronikindustrie erfreue sich Viscom einer hohen Nachfrage. Der Markt, in dem das Hannoveraner Unternehmens erfolgreich unterwegs sei, biete viel Zukunftsfantasie. Die Zahlen würden passen, die Dividende sei solide, die Bewertung sehr günstig und auch charttechnisch sehe es mittlerweile wieder besser aus, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 18.04.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: Derivate auf Traton und Sto sowie Aktien von Amadeus FiRe und SFC Energy befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.