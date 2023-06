Tradegate-Aktienkurs Viscom-Aktie:

9,75 EUR 0,00% (12.06.2023, 13:29)



ISIN Viscom-Aktie:

DE0007846867



WKN Viscom-Aktie:

784686



Ticker-Symbol Viscom-Aktie:

V6C



Kurzprofil Viscom AG:



Die Viscom AG (ISIN: DE0007846867, WKN: 784686, Ticker-Symbol: V6C) ist ein führender europäischer Hersteller von automatischen Inspektionssystemen für die industrielle Fertigung in der Elektronikindustrie mit dem Schwerpunkt im Bereich der automatischen Serien-Inspektion für die Prüfung von elektronischen Baugruppen. Die Prüfung erfolgt durch einen computergestützten optischen (AOI) oder röntgentechnischen (AXI) Abgleich der Prüfobjekte mit den im Inspektionssystem definierten Anforderungen und Mustern, zum Beispiel im Hinblick auf Vollständigkeit der Bestückung einer elektronischen Baugruppe, Korrektheit der Lötverbindungen oder Materialfehler.



Neben diesen für die Baugruppen-Fertigung in Serie hergestellten Prüfsystemen wird das Produktspektrum von Viscom um automatische Sonder-Inspektionssysteme ergänzt, die für kundenspezifische Anforderungen (z.B. die Prüfung von Motorteilen) entwickelt und produziert werden. (12.06.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - Viscom-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Viscom AG (ISIN: DE0007846867, WKN: 784686, Ticker-Symbol: V6C) unter die Lupe.Die kürzlich von den Experten empfohlene Viscom AG (Ausgabe 16/2023) setze ihren starken Wachstumskurs der letzten beiden Jahre auch im ersten Quartal 2023 fort. Während viele Maschinenbauer derzeit unter Auftragsrückgängen leiden würden, habe der Hersteller von Röntgeninspektionssystem von Januar bis März seinen Ordereingang gleich um 38,1% auf die neue Rekordmarke von 35,2 Mio. Euro hochschrauben können. Als Ausrufezeichen könne dabei ein Großauftrag eines Kunden aus der Batteriezellfertigung angesehen werden, da er die Vorstandsstrategie bestätige, in diesem Zukunftsmarkt einen neuen Wachstumsschwerpunkt zu setzen.Zwar habe aufgrund anhaltender Lieferengpässe die Umsatzrealisierung damit nicht ganz Schritt halten können, aber auch die Erlösentwicklung könne sich mit einem Plus von 13,5% auf 23,6 Mio. Euro sehen lassen. Demgegenüber wirke das EBIT von 0,23 Mio. Euro (+28,9%) auf den ersten Blick etwas schwachbrüstig, dies sei aber der üblichen Saisonalität des Geschäfts geschuldet, bei der ein Großteil der Erträge im vierten Quartal erzielt werde. Für das Gesamtjahr habe der Vorstand jedenfalls seine Prognose bestätigt, die einen Umsatz von 110 bis 120 Mio. Euro und eine EBIT-Marge zwischen 5 und 10% vorsehe. Nach dem starken Auftaktquartal erscheine zumindest das obere Ende dieser Spanne realistisch. Mit einem KGV für 2023 von unter 14 bleibe die Aktie attraktiv bewertet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Viscom-Aktie: