XETRA-Aktienkurs Viscom-Aktie:

9,80 EUR -1,41% (21.02.2023, 17:36)



ISIN Viscom-Aktie:

DE0007846867



WKN Viscom-Aktie:

784686



Ticker-Symbol Viscom-Aktie:

V6C



Kurzprofil Viscom AG:



Die Viscom AG (ISIN: DE0007846867, WKN: 784686, Ticker-Symbol: V6C) ist ein führender europäischer Hersteller von automatischen Inspektionssystemen für die industrielle Fertigung in der Elektronikindustrie mit dem Schwerpunkt im Bereich der automatischen Serien-Inspektion für die Prüfung von elektronischen Baugruppen. Die Prüfung erfolgt durch einen computergestützten optischen (AOI) oder röntgentechnischen (AXI) Abgleich der Prüfobjekte mit den im Inspektionssystem definierten Anforderungen und Mustern, zum Beispiel im Hinblick auf Vollständigkeit der Bestückung einer elektronischen Baugruppe, Korrektheit der Lötverbindungen oder Materialfehler.



Neben diesen für die Baugruppen-Fertigung in Serie hergestellten Prüfsystemen wird das Produktspektrum von Viscom um automatische Sonder-Inspektionssysteme ergänzt, die für kundenspezifische Anforderungen (z.B. die Prüfung von Motorteilen) entwickelt und produziert werden. (21.02.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Viscom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der Viscom AG (ISIN: DE0007846867, WKN: 784686, Ticker-Symbol: V6C) unter die Lupe.Inspektionssysteme höre sich für viele Anleger vielleicht etwas langweilig an. Viscom gehöre aber zu den indirekten Profiteuren von neuen Entwicklungen in der Chipbranche. Aber auch der Boom der Elektromobilität eröffne für das Hannoveraner Unternehmen neue Chancen. Der Aktie sei zuletzt ein Ausbruch nach oben gelungen. Viscom sei zwar ein marktenger Wert, aber eine interessante Depotbeimischung, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 20.02.2023)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Viscom-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Viscom-Aktie:9,84 EUR -0,81% (21.02.2023, 22:01)