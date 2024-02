Börsenplätze Viscom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Viscom-Aktie:

5,70 EUR +0,88% (29.02.2024, 17:50)



XETRA-Aktienkurs Viscom-Aktie:

5,65 EUR -0,88% (29.02.2024, 17:36)



ISIN Viscom-Aktie:

DE0007846867



WKN Viscom-Aktie:

784686



Ticker-Symbol Viscom-Aktie:

V6C



Kurzprofil Viscom AG:



Die Viscom AG (ISIN: DE0007846867, WKN: 784686, Ticker-Symbol: V6C) ist ein führender europäischer Hersteller von automatischen Inspektionssystemen für die industrielle Fertigung in der Elektronikindustrie mit dem Schwerpunkt im Bereich der automatischen Serien-Inspektion für die Prüfung von elektronischen Baugruppen. Die Prüfung erfolgt durch einen computergestützten optischen (AOI) oder röntgentechnischen (AXI) Abgleich der Prüfobjekte mit den im Inspektionssystem definierten Anforderungen und Mustern, zum Beispiel im Hinblick auf Vollständigkeit der Bestückung einer elektronischen Baugruppe, Korrektheit der Lötverbindungen oder Materialfehler.



Neben diesen für die Baugruppen-Fertigung in Serie hergestellten Prüfsystemen wird das Produktspektrum von Viscom um automatische Sonder-Inspektionssysteme ergänzt, die für kundenspezifische Anforderungen (z.B. die Prüfung von Motorteilen) entwickelt und produziert werden. (29.02.2024/ac/a/nw)

Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Viscom-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Viscom AG (ISIN: DE0007846867, WKN: 784686, Ticker-Symbol: V6C) nach wie vor zu kaufen.Die 23er Guidance sei erreicht worden, sei in der Ad hoc Mitteilung vom 27.02.2024 zu lesen. FY 23 sei - mit einem starken viertes Quartal - ein weiteres Rekordjahr gewesen, würden die Analysten von EQUI.TS GmbH in Frankfurt/M den Geschäftsverlauf im FY23 zusammenfassen.Seit Jahreswechsel seien allerdings immer öfter warnende Kommentare über die Geschäftsaussichten in FY 24 in wichtigen Kundengruppen der Hannoveraner zu hören gewesen. Denn die globalen und insbesondere die nationalen Wirtschaftsaussichten hätten sich nach und nach eingetrübt.Die aktuelle Orderentwicklung bei dieser Kundengruppe der Hannoveraner sei dem Vernehmen zusehends durch Verschiebungen - keinen Stornierungen - gekennzeichnet. Ein Umsatzrückgang im H1/24 sei damit nicht mehr auszuschließen. In H2/24 könnte - mit einer möglichen Zinswende - nach Auffassung der Analysten wieder Wachstum einsetzen, auf das man vorbereitet sein sollte.Die Analysten würden in FY 24 auf Jahressicht eine zum Vorjahr stabile Entwicklung erwarten und ihre Schätzungsreihe anpassen. Das Chance-/Risiko-Verhältnis sei allerdings aktuell eingetrübt, die Bewertung dagegen ihrer Meinung nach günstig.Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, empfehlen die Aktie von Viscom zu kaufen (Analyse vom 29.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link