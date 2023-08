Börsenplätze Viscom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Viscom-Aktie:

8,55 EUR -2,84% (16.08.2023, 09:58)



XETRA-Aktienkurs Viscom-Aktie:

8,55 EUR -1,72% (16.08.2023, 09:58)



ISIN Viscom-Aktie:

DE0007846867



WKN Viscom-Aktie:

784686



Ticker-Symbol Viscom-Aktie:

V6C



Kurzprofil Viscom AG:



Die Viscom AG (ISIN: DE0007846867, WKN: 784686, Ticker-Symbol: V6C) ist ein führender europäischer Hersteller von automatischen Inspektionssystemen für die industrielle Fertigung in der Elektronikindustrie mit dem Schwerpunkt im Bereich der automatischen Serien-Inspektion für die Prüfung von elektronischen Baugruppen. Die Prüfung erfolgt durch einen computergestützten optischen (AOI) oder röntgentechnischen (AXI) Abgleich der Prüfobjekte mit den im Inspektionssystem definierten Anforderungen und Mustern, zum Beispiel im Hinblick auf Vollständigkeit der Bestückung einer elektronischen Baugruppe, Korrektheit der Lötverbindungen oder Materialfehler.



Neben diesen für die Baugruppen-Fertigung in Serie hergestellten Prüfsystemen wird das Produktspektrum von Viscom um automatische Sonder-Inspektionssysteme ergänzt, die für kundenspezifische Anforderungen (z.B. die Prüfung von Motorteilen) entwickelt und produziert werden. (16.08.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Viscom-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Viscom AG (ISIN: DE0007846867, WKN: 784686, Ticker-Symbol: V6C).Die Zuversicht des Vorstands sei durch den Geschäftsgang in H1/23 bestätigt worden, würden die Analysten von EQUI.TS GmbH in Frankfurt/M den Geschäftsverlauf im H1/23 zusammenfassen. Trotz bekannter Störeinflüsse seien die gesteckten Jahresziele - bei einer höheren Umsatzlegung in H2/23, gekoppelt mit einem deutlich profitableren Geschäftsgang als Voraussetzungen - erreichbar, so die Meinung der Researcher.Die 23er Guidance sei also bestätigt worden, genauso wie die Analysten-Schätzung für FY 23 und ihre Kaufempfehlung.Die Investitionsbereitschaft unter den Kunden sei intakt, zumal das offensichtlich ausgesprochen attraktive Produktportfolio in Richtung Device Inspection erweitert werde, was die Krisenresilienz zusätzlich stärke, wie der rekordhohe Ordereingang gezeigt habe. Begrenzte Konjunkturrisiken, die Inflation in Europa oder die Handel- und Geopolitik, könnten - nach Meinung der Analysten - offensichtlich besser ausgeglichen werden. Die noch bemerkbaren Lieferkettenhemmnisse dürften künftig weiter abnehmen. Gleichwohl, die hohe Lieferfähigkeit gehe einher mit höherem Kapital- und höherem Fremdkapitaleinsatz. Bilanziell gesund verfolge Viscom eine Wachstumsstrategie. Die Bewertung sei günstig, so die Schlussfolgerung der Fachanalysten.Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, bekräftigen ihre Kaufempfehlung für die Viscom-Aktie. Das Kursziel laute nach wie vor 12,70 Euro. (Analyse vom 16.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link