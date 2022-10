Börsenplätze Viscom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Viscom-Aktie:

8,06 EUR -2,89% (27.10.2022, 11:59)



XETRA-Aktienkurs Viscom-Aktie:

8,22 EUR -0,48% (27.10.2022, 11:16)



ISIN Viscom-Aktie:

DE0007846867



WKN Viscom-Aktie:

784686



Ticker-Symbol Viscom-Aktie:

V6C



Kurzprofil Viscom AG:



Die Viscom AG (ISIN: DE0007846867, WKN: 784686, Ticker-Symbol: V6C) ist ein führender europäischer Hersteller von automatischen Inspektionssystemen für die industrielle Fertigung in der Elektronikindustrie mit dem Schwerpunkt im Bereich der automatischen Serien-Inspektion für die Prüfung von elektronischen Baugruppen. Die Prüfung erfolgt durch einen computergestützten optischen (AOI) oder röntgentechnischen (AXI) Abgleich der Prüfobjekte mit den im Inspektionssystem definierten Anforderungen und Mustern, zum Beispiel im Hinblick auf Vollständigkeit der Bestückung einer elektronischen Baugruppe, Korrektheit der Lötverbindungen oder Materialfehler.



Neben diesen für die Baugruppen-Fertigung in Serie hergestellten Prüfsystemen wird das Produktspektrum von Viscom um automatische Sonder-Inspektionssysteme ergänzt, die für kundenspezifische Anforderungen (z.B. die Prüfung von Motorteilen) entwickelt und produziert werden. (27.10.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Viscom-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Viscom AG (ISIN: DE0007846867, WKN: 784686, Ticker-Symbol: V6C) weiterhin mit "kaufen" ein.Sei bereits das H1/22 von einem anhaltend positiven - zum guten Teil krisenresilienten - Geschäftsgang charakterisiert gewesen, würden die jetzt veröffentlichten 9M/22-KPIs (Details am 10.11.22) nicht den befürchteten Trendabbruch zeigen, sondern - im Gegenteil - durchaus eine Verbesserung des Geschäftsverlaufs dokumentieren, schreiben die Researcher von EQUI.TS GmbH.Die seit 23.03.22 gültige 22er Guidance sei folgerichtig angehoben worden. Der Korridor der EBIT-Marge sei dabei vorsichtiger gestaltet worden und zolle den operativen Hindernissen grundsätzlich Tribut.Die betrieblichen Frühindikatoren - insbesondere der anhaltend dynamische Ordereingang und Bestellvorrat - würden Wachstum erwarten lassen, bekräftigen die Researcher von EQUI.TS GmbH.Die Visibilität bleibe auch künftig noch begrenzt, und diverse Produktions- und Planungsherausforderungen scheinen sich nur zögerlich aufzulösen, so die Analysten der EQUI.TS GmbH. Dem gegenüber stehe ein ausgesprochen attraktives Produktportfolio, das für eine gewisse Krisenresilienz stehe.Vor diesem Hintergrund gesehen sei die Bewertung günstig, die Anlageempfehlung werde bekräftigt und laute deshalb (vorsichtig) "kaufen", so Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Analysten der EQUI.TS GmbH. Das Kursziel werde bei EUR 12,50 belassen. (Analyse vom 27.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link