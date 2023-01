Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:

Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (27.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kreditkartenriesen Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) unter die Lupe.Visa verdiene trotz hoher Inflation und Rezessionssorgen weiter glänzend. Im ersten Geschäftsquartal (bis Ende Dezember) hätten die Erlöse im Jahresvergleich um zwölf Prozent auf 7,9 Mrd. Dollar (7,3 Mrd. Euro) zugelegt, wie Visa am Donnerstag nach US-Börsenschluss bekannt gegeben habe. Der Nettogewinn sei um sechs Prozent auf 4,2 Mrd. Dollar gestiegen.Visas Quartalszahlen hätten die durchschnittlichen Erwartungen der Wall-Street-Experten übertroffen. Die Visa-Aktie sei nachbörslich zunächst um rund 1,5 Prozent gestiegen. Vor allem Visas internationales Geschäft habe aufgrund der Erholung des Tourismus und des internationalen Reiseverkehrs von der Corona-Pandemie starke Zuwächse verbucht. So würden etwa Hotel- und Flugbuchungen häufig mit Kreditkarte bezahlt.Die Visa-Aktie habe in den vergangenen Wochen deutlich zulegen können. Damit rücke das Allzeithoch, das 2021 bei 252,67 Dollar markiert worden sei, wieder in greifbare Nähe. Anleger, die der Kaufempfehlung des AKTIONÄR im März 2020 gefolgt seien, könnten sich bei dem Titel inzwischen über Gewinne von mehr als 40 Prozent freuen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Visa-Aktie: