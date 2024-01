Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:

240,95 EUR +0,10% (12.01.2024, 14:29)



NYSE-Aktienkurs Visa-Aktie:

264,03 USD -0,20% (11.01.2024, 22:00)



ISIN Visa-Aktie:

US92826C8394



WKN Visa-Aktie:

A0NC7B



Ticker-Symbol Visa-Aktie:

3V64



NYSE-Symbol Visa-Aktie:

V



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (12.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) unter die Lupe.Die Visa-Aktie kenne kein Halten. In dieser Woche sei das Papier US-Kreditkartenkonzerns aus einer seit Mitte November bestehenden Handelsspanne ausgebrochen und habe dadurch ein neues Kaufsignal generiert.Die Visa-Aktie sei am Mittwoch aus der Handelsspanne zwischen 254,45 und 263,25 USD ausgebrochen und habe damit vorübergehend ein neues Allzeithoch erreicht. Zudem habe der MACD-Indikator am Mittwoch ein bullishes Cross generiert, was für weiteres Aufwärtsmomentum spreche. Das Kaufsignal habe am gestrigen Donnerstag aber noch nicht bestätigt werden können, da die Visa-Aktie nach einem zwischenzeitlichen neuen Rekordhoch bei 266,19 USD wieder auf 264,03 USD zurückgefallen sei. Solange sich die Visa-Aktie allerdings über der Unterstützung bei 263,25 USD halten könne, sei ein neues Allzeithoch über 266,19 USD nur eine Frage der Zeit. Das nächste Kursziel wäre das 161,8%-Fibonacci-Retracement bei 268,84 USD, bevor sich der Kurs in Richtung des 261,8%-Fibonacci-Retracements bei 277,79 USD bewegen könnte.Die Visa-Aktie sehe weiterhin vielversprechend aus. Investierte Anleger sollten daher dabeibleiben. Auch Neueinsteiger könnten noch zugreifen, so Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.01.2024)Börsenplätze Visa-Aktie: