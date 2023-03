Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:

210,55 EUR -0,05% (09.03.2023, 13:51)



NYSE-Aktienkurs Visa-Aktie:

222,19 USD -0,44% (08.03.2023, 22:00)



ISIN Visa-Aktie:

US92826C8394



WKN Visa-Aktie:

A0NC7B



Ticker-Symbol Visa-Aktie:

3V64



NYSE-Symbol Visa-Aktie:

V



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (09.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kreditkartenriesen Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) unter die Lupe.Die Aktie des US-Finanzdienstleisters zähle zu den Lieblingen der Wall-Street-Analysten. Eine große Mehrheit von ihnen rate zum Kauf und signalisiere noch reichlich Luft nach oben. Besonders bullish sei dabei aber James Faucette von der US-Investmentbank Morgan Stanley, der seine optimistische Einschätzung unlängst bestätigt habe. In einer am Donnerstag veröffentlichten Studie habe der Experte sein "buy"-Rating für die Visa-Aktie bestätigt und das Kursziel bei 288 USD belassen. Ausgehend vom Wall-Street-Schlusskurs am gestrigen Mittwoch traue er ihr damit fast 30% Luft nach oben zu.Grundsätzlich sei Faucette mit seiner positiven Einschätzung für den US-Finanzkonzern nicht alleine: Nach Bloomberg-Informationen stünden 37 Kaufempfehlungen für die Visa-Aktie aktuell lediglich vier Halte- und eine Verkaufsempfehlung gegenüber. Man könne also ohne Übertreibung von einem Analystenliebling sprechen.Für den "Aktionär" gehöre Visa zu den Unternehmen, die auch in schwierigen Zeiten nicht zu stoppen seien, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.03.2023)Börsenplätze Visa-Aktie: