Börsenplätze Visa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:

214,30 EUR -0,81% (26.07.2023, 16:11)



NYSE-Aktienkurs Visa-Aktie:

236,46 USD -0,93% (26.07.2023, 16:07)



ISIN Visa-Aktie:

US92826C8394



WKN Visa-Aktie:

A0NC7B



Ticker-Symbol Visa-Aktie:

3V64



NYSE-Symbol Visa-Aktie:

V



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (26.07.2023/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Visa meldet das geringste vierteljährliche Gewinnwachstum seit über zwei Jahren - Aktien fallen um 2,2% - AktiennewsDer globale Zahlungsabwickler Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) meldete für das dritte Quartal 2023 einen leichten Anstieg des Nettogewinns auf 4,16 Milliarden US-Dollar, wobei der bereinigte Gewinn mit 2,16 US-Dollar pro Aktie die Schätzungen übertraf, so die Experten von XTB.Dies sei das geringste vierteljährliche Gewinnwachstum seit über zwei Jahren, was auf die anhaltenden Auswirkungen der hohen Inflation und der steigenden Kreditkosten zurückzuführen sei. Dennoch seien die internationalen Transaktionseinnahmen des Unternehmens um 14% gestiegen, wenn auch weniger als die erwarteten 18%. Der Finanzvorstand von Visa, Vasant Prabhu, habe die Verlangsamung des Wachstums des US-Zahlungsvolumens seit März auf die nachlassende Inflation zurückgeführt, da sich ein Rückgang der Inflation in der Regel auf die Kreditkartenunternehmen auswirke, die einen Prozentsatz auf die Transaktionswerte erheben würden. Trotz der Besorgnis über eine Verlangsamung prognostiziere das Unternehmen für das Geschäftsjahr '23 ein Wachstum des Nettoumsatzes im niedrigen zweistelligen Bereich und ein EPS-Wachstum im mittleren Zehnerbereich.Finanzielle Schlüsselkennzahlen:- Q3 2023 Umsatz: 8,12 Milliarden Dollar- Q3 2023 Nettogewinn: 4,16 Milliarden Dollar- Bereinigtes EPS: 2,16 Dollar- Umsatzwachstum bei internationalen Transaktionen: 14%- Prognostiziertes Nettoumsatzwachstum für das Geschäftsjahr '23: niedrig zweistelligBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link