Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (19.12.2023/ac/a/n)



Milwaukee (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von Robert W. Baird:Robert W. Baird nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) unter die Lupe.Der US-Kreditkartenanbieter werde eine Mehrheitsbeteiligung an Prosa, einem Zahlungsabwickler in Mexiko, erwerben, heiße es in einer am Montag veröffentlichten Studie. Im Rahmen der Vereinbarung werde Prosa weiterhin als unabhängiges Unternehmen mit eigener technologischer Infrastruktur agieren, während Visa das Produktangebot von Prosa um neue digitale Lösungen erweitern und seine Erfahrungen und Kenntnisse bei der Verwaltung eines globalen Netzwerks und einer Reihe von technologischen Fähigkeiten weitergeben wolle. Die Transaktion soll im zweiten Halbjahr 2024 abgeschlossen werden.Robert W. Baird hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "outperform"-Rating für die Visa-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 284 USD bestätigt. (Analyse vom 18.12.2023)Börsenplätze Visa-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:236,80 EUR +0,06% (19.12.2023, 19:20)