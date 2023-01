Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:

208,55 EUR +1,09% (27.01.2023, 10:16)



XETRA-Aktienkurs Visa-Aktie:

208,65 EUR +0,87% (27.01.2023, 10:09)



NYSE-Aktienkurs Visa-Aktie:

224,71 USD -0,08% (26.01.2023, 22:00)



ISIN Visa-Aktie:

US92826C8394



WKN Visa-Aktie:

A0NC7B



Ticker-Symbol Visa-Aktie:

3V64



NYSE-Symbol Visa-Aktie:

V



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (27.01.2023/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Sebastian Mathe, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Coverage der Aktie des Kreditkartenriesen Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) auf.Der in Amerika ansässige Zahlungskartenanbieter Visa habe gestern das Zahlenwerk zum abgelaufenen Quartal veröffentlicht, welches das erste ihres Geschäftsjahres 23/24 markiert habe.Der Gesamtumsatz habe sich im Dezemberquartal auf USD 7,9 Mrd. belaufen, wobei dieser durch die Ermöglichung von Geldtransaktionen in über mehr als 200 Ländern erwirtschaftet werde. Damit habe man die Erwartungen von USD 7,7 Mrd. recht komfortabel übertreffen können, nachdem sich das Zahlungsvolumen trotz der hohen Inflation im Jahresvergleich währungsbereinigt um 7% habe steigern können. Auch die Anzahl an Auslandsüberweisungen und verarbeiteten Transaktionen sei um 22% bzw. 10% gestiegen. So habe sich unter dem Strich ein Gewinn von USD 2,18 ergeben, mit dem man hier noch deutlicher über den erwarteten USD 2,01 zu liegen gekommen sei.Des Weiteren sei bekannt gegeben worden, dass sich die Höhe der nächsten Quartalsdividende, zahlbar am 1. März, auf USD 0,45 belaufen werde. Im Dezemberquartal seien rund USD 3,1 Mrd. durch Aktienrückkäufe an Aktionäre zurückgeflossen.