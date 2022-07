Börsenplätze Visa-Aktie:



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (27.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kreditkartenkonzerns Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) unter die Lupe.Ungeachtet von Inflations- und Rezessionssorgen habe der US-Kreditkartenkonzern Visa im abgelaufenen dritten Geschäftsquartal einen weiteren Gewinnsprung verbucht und dabei von der ungebrochenen Shopping- und Reiselust der Kreditkartenbesitzer profitiert. Der Aktie habe das zunächst aber keine starken Impulse geliefert.Im Quartal bis Ende Juni habe Visa netto 3,4 Milliarden Dollar und damit 32 Prozent mehr als vor einem Jahr verdient. Insgesamt hätten die Erlöse um 19 Prozent auf 7,3 Milliarden Dollar zugelegt. Analysten hätten im Schnitt mit schlechteren Zahlen gerechnet.Vorstandschef Alfred Kelly habe zwar die schwierige wirtschaftliche Gesamtlage hervorgehoben. Doch trotz der Aussetzung des Russland-Geschäfts im Zuge des Krieges gegen die Ukraine und anderen Belastungen wie dem starken Dollar habe Visa ein sehr gutes Vierteljahr gehabt.Der US-Finanzkonzern könne sich weiter auf die Ausgabefreude seiner Kreditkartenkunden verlassen, an der er durch Gebühren glänzend verdiene. Das gesamte abgewickelte Zahlungsvolumen sei um zwölf Prozent gestiegen. Vor allem grenzüberschreitende Transaktionen seien wegen des Comebacks des internationalen Reiseverkehrs nach der Pandemie kräftig angestiegen.Investierte Anleger können aber weiterhin dabei bleiben, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.07.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link