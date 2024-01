Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) unter die Lupe.Visa habe am Donnerstagabend seine Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2024 vorgelegt. Der US-Kreditkartenanbieter habe zwar weiterhin von der Konsum- und Reisefreude seiner Kunden profitiert. Für Ergebnisse, die deutlich über den Schätzungen lägen, habe das allerdings nicht ausgereicht. "Unser Geschäftsjahr 2024 hat einen soliden Start hingelegt", habe Visa-CEO Ryan McInerney laut Pressemitteilung kommentiert. "Die Verbraucherausgaben blieben stabil. Mit Blick auf die Zukunft sehen wir weiterhin erhebliche Chancen im Bereich des Verbraucherzahlungsverkehrs, neuer Zahlungsströme und Mehrwertdienste."Anleger hätten dennoch zunächst zurückhaltend auf die Zahlen reagiert. Die Visa-Aktie habe in den ersten Minuten des nachbörslichen Handels um rund 3% nachgegeben. Ein Grund dafür könnte sein, dass sich das Wachstum etwas verlangsamt und der Umsatz im Quartalsvergleich stagniert habe.Die Visa-Aktie habe in den vergangenen Jahren jedoch zu den größten Gewinnern im Dow Jones gehört. Auch seit Jahresbeginn könnten sich Aktionäre über ein Plus von über 5% freuen. Die Visa-Aktie habe erst am Dienstag mit knapp 273 USD den höchsten Stand ihrer Börsengeschichte erreicht, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Visa-Aktie: