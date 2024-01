Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:

Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (26.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) unter die Lupe.Die verhaltene Prognose von Visa für das Umsatzwachstum im laufenden Quartal habe am Donnerstag einen besser als erwartet ausgefallenen Quartalsbericht überschattet, der von starken Weihnachtseinkäufen und einem robusten Reisegeschäft getragen worden sei. Am heutigen Freitag würden sich die ersten Analysten zu Wort melden.Obwohl die Visa-Aktie heute vorbörslich bereits 2,6 Prozent falle, würden unter anderem Jefferies und KBW mit Kurszielen von 305 und 315 Dollar bullish bleiben. Beide würden die eher verhaltene Umsatzprognose mit den schlechten Wetterbedingungen im Januar begründen und würden mit einer baldigen Erholung rechnen.Auch Raymond James und RBC würden mit Kurszielen von 311 bzw. 309 Dollar bullish bleiben. Raymond James sei der Ansicht, dass der jüngste Schritt von Visa, den Zahlungsverkehr durch die Visa Direct-Initiative zu forcieren, den adressierbaren Markt stärke und als zusätzliche Wachstumssäule diene. RBC sei der Ansicht, dass die Trends beim Zahlungsvolumen von Visa weiterhin stabil seien und zusammen mit den Mehrwertdiensten die Bewertung des Unternehmens stärken könnten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Visa-Aktie: