Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:

241,95 EUR +0,29% (15.01.2024, 12:33)



NYSE-Aktienkurs Visa-Aktie:

264,17 USD +0,05% (12.01.2024, 21:59)



ISIN Visa-Aktie:

US92826C8394



WKN Visa-Aktie:

A0NC7B



Ticker-Symbol Visa-Aktie:

3V64



NYSE-Symbol Visa-Aktie:

V



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (15.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Charlotte, NC (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von Truist:Die Analysten von Truist behalten das Rating "buy" für die Aktie von Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) als Teil einer breiteren Research-Note zu FinTech-Titeln bei.Nach einem starken vierten Quartal sehe Truist "mehr vom Gleichen" für die Gruppe, da Investoren ihr Engagement in einer weichen Landung erhöhen und eine mehrfache Expansion für schnell wachsende digitale FinTechs, die sich der Rentabilität nähern würden, vorantreiben würden, so Truist in einer Research-Note an die Investoren.Visa bleibe ein Vehikel für risikoscheue FinTech-Investoren, die ein relativ volatilitätsarmes Vehikel suchen würden, mit dem sie an der globalen säkularen Verlagerung von Bargeld auf Karten partizipieren könnten, so Truist, und füge hinzu, dass die säkulare globale Kartenverlagerung, das VAS-Umsatzwachstum im hohen Zehnerbereich, das Wachstum der Händlerstandorte im mittleren Zehnerbereich, das kommerzielle Wachstum von 10% und die starke Expansion von Visa Direct/B2B das organische Umsatzwachstum des Unternehmens von 10% unterstützen würden.Die Analysten von Truist bewerten die Aktie von Visa unverändert mit "buy" und erhöhen das Kursziel von 275 auf 290 USD. (Analyse vom 12.01.2024)Börsenplätze Visa-Aktie: