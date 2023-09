NYSE-Aktienkurs Visa-Aktie:

247,83 USD +0,21% (13.09.2023, 22:00)



ISIN Visa-Aktie:

US92826C8394



WKN Visa-Aktie:

A0NC7B



Ticker-Symbol Visa-Aktie:

3V64



NYSE-Symbol Visa-Aktie:

V



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (14.09.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von Morgan Stanley:James Faucette, Analyst von Morgan Stanley, rät die Aktie von Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zu kaufen.Nachdem Visa angekündigt habe, dass das Unternehmen mit den Stammaktionären über mögliche Änderungen der Gründungsurkunde verhandle, die zusammen mit einem möglichen Umtauschprogramm die Übertragungsbeschränkungen für Teile der Visa-Aktien der Klasse B aufheben würden, hae Faucette gesagt, dass Morgan Stanley aufgrund der Strukturierung des möglichen Umtauschangebots mit dem Kommentar des Visa-Managements übereinstimme, dass der Umtausch für Inhaber von Visa-Aktien der Klassen A, B und C vorteilhaft wäre. Für die Aktionäre der Klassen A und C würde der Umtausch den Überhang reduzieren, der mit der Ungewissheit verbunden sei, wann und wie die Aktien der Klasse B schließlich umgewandelt und öffentlich gehandelt würden, während der Umtausch für die Aktionäre der Klasse B, nämlich die Banken, mehr Liquidität und einen klaren Weg für den Umtausch der Aktien ermöglichen würde.James Faucette, Analyst von Morgan Stanley, bewertet die Visa-Aktie mit "overweight". Das Kursziel laute 292 USD. (Analyse vom 14.09.2023)Börsenplätze Visa-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:225,75 EUR -2,25% (14.09.2023, 14:07)