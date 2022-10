Börsenplätze Visa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:

203,00 EUR +4,03% (26.10.2022, 17:54)



XETRA-Aktienkurs Visa-Aktie:

204,75 EUR +5,45% (26.10.2022, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Visa-Aktie:

205,68 USD +5,81% (26.10.2022, 17:43)



ISIN Visa-Aktie:

US92826C8394



WKN Visa-Aktie:

A0NC7B



Ticker-Symbol Visa-Aktie:

3V64



NYSE-Symbol Visa-Aktie:

V



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (26.10.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kreditkartenkonzerns Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) unter die Lupe.Im durchwachsenen Marktumfeld führe der US-Finanzdienstleister den Dow Jones am Mittwoch mit einem Plus von mehr als 5% deutlich an. Trotz Inflations- und Rezessionssorgen habe Visa dank hoher Ausgaben der Kunden deutlich bessere Geschäfte gemacht als im Vorjahr und als erwartet.Der Umsatz sei um 19% auf 7,79 Mrd. USD gestiegen, wie Visa bereits am Dienstag nach Börsenschluss mitgeteilt habe. Unter dem Strich sei ein Gewinnwachstum von 10% auf 3,94 Mrd. verzeichnet worden. Visa habe dabei v.a. von der Erholung des internationalen Reiserverkehrs nach der Corona-Krise profitiert. Gerade bei Flug- und Hotelbuchungen würden Kreditkarten weiterhin oft genutzt. Aber auch im E-Commerce habe sich Visa robust gezeigt.Doch auch Visa könne sich der Inflation und der sich abkühlenden Konjunktur nicht komplett entziehen. Das Wachstum des Zahlungsvolumens auf konstanter Dollarbasis reduziert habe sich von 12% im Vorquartal auf 10,5% reduziert.Die Konjunkturentwicklung bringe auch für Visa kurzfristig Unwägbarkeiten mit sich. Die Zahlen würden allerdings zeigen, dass Kreditkarten trotz Inflation weiter stark genutzt würden. Dank der hohen Margen dürfte der US-Konzern auch künftig gutes Geld verdienen und bleibe auf der Empfehlungsliste des "Aktionärs", so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.10.2022)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: VisaBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link