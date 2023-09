NYSE-Aktienkurs Visa-Aktie:

Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (01.09.2023/ac/a/n)



Sydney (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von Macquarie Research:

Paul Golding, Analyst von Macquarie Research, stuft die Aktie von Visa Inc. in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin mit dem Votum "outperform" ein.

Visa habe Volumen- und Transaktionsdaten für Juli und August gemeldet, wobei das Volumenwachstum in den USA im Juli zurückgegangen und im August wieder angestiegen sei. Das Unternehmen habe eine anhaltende Verbesserung in den asiatisch-pazifischen Reisekorridoren verzeichnet, die immer noch von der Wiedereröffnung Chinas und starken E-Commerce-Volumina profitieren würden, so der Analyst. Das US-Zahlungsvolumen von Visa sei auf dem besten Weg, seine Schätzung für das gesamte Quartal zu erreichen, so der Analyst.

Paul Golding, Analyst von Macquarie Research, bewertet die Visa-Aktie unverändert mit "outperform". Das Kursziel laute nach wie vor 265,00 USD. (Analyse vom 31.08.2023)