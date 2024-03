Börsenplätze Visa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:

259,50 EUR +1,09% (12.03.2024, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Visa-Aktie:

283,92 USD +1,20% (12.03.2024, 21:00)



ISIN Visa-Aktie:

US92826C8394



WKN Visa-Aktie:

A0NC7B



Ticker-Symbol Visa-Aktie:

3V64



NYSE-Symbol Visa-Aktie:

V



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) unter die Lupe.Der US-Kreditkartenkonzern wolle "Milliarden von Dollar" in die Cybersicherheit investieren, habe CEO Ryan McInerney auf einer Konferenz am letzten Dienstag gesagt. Konkret solle das Geld sowohl zum Schutz des Zahlungssystems als auch zur Entwicklung von Dienstleistungen für die Kunden eingesetzt werden. Zudem habe der CEO über das Thema KI gesprochen."Cybersicherheit ist ein riesiges Thema für jedes Unternehmen auf dem Planeten, insbesondere für Finanzdienstleistungsunternehmen", so McInerney. Das Unternehmen wehre monatlich etwa eine halbe Milliarde Angriffe auf seinen Perimeter ab. Von durchschnittlichen Phishing-E-Mails bis hin zu raffinierten Cyberangriffen, die von staatlich unterstützten Akteuren ausgehen würden.Visa habe bereits Milliarden von Dollar für die Verteidigung seines Systems ausgegeben und der CEO gehe davon aus, dass weitere Milliarden folgen würden. Laut McInerney würden derzeit rund 1.000 der weltweit 30.000 Mitarbeiter des Unternehmens "ausschließlich an der Cybersicherheit" arbeiten.Das Thema Cybersicherheit werde Visa zwar viel Geld kosten, doch Sicherheitslücken wären um einiges teurer. "Der Aktionär" halte den Schritt für sinnvoll und rate weiterhin zum Kauf des Dauerläufers, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link