Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (21.02.2024/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Alexander Frank, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) weiterhin zu kaufen.Wider dem gängigen Irrglauben vergebe Visa keine Zahlungskarten an sich, sondern stelle vielmehr das dahinterstehende Netzwerk zur Verfügung. Karten würden von Kreditinstituten ausgegeben und dann mit dem Visa-Logo gebrandet, um anzuzeigen, dass diese im Netz von Visa arbeiten würden. Generell habe die Tätigkeit von Visa nichts mit dem klassischen Bankgeschäft (Einlagen & Kredite) an sich zu tun, wodurch man folglich auch keinem Kreditrisiko ausgesetzt sei.Der Fokus liege darauf, eine sichere Verbindung zwischen Kunden, Händlern und deren Banken herzustellen. Dazu würden die Autorisierung der Parteien, Clearing (Datenverarbeitung) und Settlement (Transaktionsabwicklung) gehören. Die Einnahmen würden sich aus Gebühren für den Netzwerkzugriff (), Datenverarbeitung (), die Abwicklung grenzüberschreitender Transaktionen ("International Transactions") und Zusatzservices () ergeben. Zusätzlich dazu werde bei Visa auch eine negative Umsatzkomponente ausgewiesen: "Customer Incentives" fasse Ermäßigungen, die Kunden als Anreiz gegeben würden, zusammen.Im vergangenen Quartal habe das Unternehmen den Umsatz um 9% auf USD 8,6 Mrd. steigern können. Somit hätten die Konsensschätzungen leicht um 1% übertroffen werden können. Dadurch sei es Visa möglich gewesen, den Gewinn je Aktie um 20% auf USD 2,39 zu erhöhen, was um mehr als 3% über den Erwartungen der Analyst:innen liege. Das größte Umsatzwachstum hätten im vergangenen Quartal mit +16% erneut Auslandsüberweisungen verzeichnet. Bezüglich des gesamten Zahlungsvolumens sei es mit +8% zu einem leicht schwächeren Anstieg verglichen mit dem Vorquartal (+9%) gekommen.Visa teile sich immer noch mit MasterCard ( ISIN US57636Q1040 WKN A0F602 ) den Markt auf. Es würden zwar immer mehr Start-Ups in das Geschäftsfeld strömen, diese hätten sich aber zumindest in den westlichen Märkten bisher noch nicht ausreichend etablieren können, um eine Gefahr für die Platzhirschen darzustellen. Die zwei Unternehmen würden immer noch über 80% des Transaktionsvolumens im US-amerikanischen Markt durchführen. Im chinesischen und indischen Markt gebe es aber bereits große lokale Gegenspieler. Da diese aber kleinere Volumen vorweisen würden, stelle diese Tatsache kein großes Risiko dar.Im kommenden Quartal erwarte das Unternehmen ein Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozent Bereich und für das Gesamtjahr 2024 gehe Visa von einer Umsatzsteigerung im niedrigen zweistelligen Prozentbereich aus.Visa verteidige erfolgreich den absoluten Spitzenplatz unter den Zahlungsdienstleistern. Das große Netzwerk, sowie die etablierte Marke an sich, würden es dabei Konkurrenten schwer machen, in diesem Geschäftsfeld Fuß zu fassen. Das Unternehmen habe in der jüngsten Vergangenheit auch von weiter steigenden Preisen profitiert, da diese zu höheren Transaktionsvolumen führen würden. Zudem komme ein stärkeres Reiseaufkommen, von dem das Unternehmen ebenso profitiere. Trotz der starken Zuwächse in den vergangenen Wochen biete der Aktienkurs des Unternehmens also weiterhin Steigerungsmöglichkeiten.Frankly speaking, sehen wir für das Unternehmen in der nächsten Zeit weiterhin viel Potenzial und bekräftigen daher unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von USD 310,00, so Alexander Frank, Analyst der Raiffeisen Bank International AG zur Visa-Aktie. Das Kursziel ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher basierend auf Multiples für die nächsten zwölf Monate auch einen im historischen Vergleich angemessenen Bewertungsaufschlag zum breiten Aktienmarkt berücksichtige. (Analyse vom 21.02.2024)