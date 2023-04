Börsenplätze Visa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:

211,85 EUR +1,10% (26.04.2023, 09:27)



NYSE-Aktienkurs Visa-Aktie:

229,59 USD -1,36% (25.04.2023)



ISIN Visa-Aktie:

US92826C8394



WKN Visa-Aktie:

A0NC7B



Ticker-Symbol Visa-Aktie:

3V64



NYSE-Symbol Visa-Aktie:

V



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (26.04.2023/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Sebastian Mathe, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie des Kreditkartenriesen Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) unter die Lupe.Visa habe gestern Abend nach Börsenschluss das Zahlenwerk zum vergangenen zweiten Geschäftsquartal präsentiert. Trotz Verweis auf makroökonomische Unsicherheiten habe man sich bei dem US-amerikanischen Kartenzahlungsabwickler berechtigterweise höchst zufrieden gezeigt.Denn der Gesamtumsatz habe mit USD 8,0 Mrd. über den Erwartungen von USD 7,8 Mrd. gelegen, was sich auf ein im Jahresvergleich solides Wachstum der Geldtransaktionen zurückführen lasse. Dieses Zahlungsvolumen habe sich im Jahresvergleich gesteigerte und währungsbereinigt nämlich ebenfalls um +10%. Die Anzahl der Auslandsüberweisungen habe sich um 24% erhöht, während die verarbeiteten Transaktion ein Wachstum von 12% hätten verzeichnen können. Hinsichtlich des Gewinns pro Aktie von USD 2,09 sei Visa ebenso imstande gewesen, die Erwartungen von USD 1,99 zu übertreffen.Das Unternehmen habe zudem mitgeteilt, dass sich die am 1. Juni 2023 auszuzahlende Quartalsdividende auf USD 0,45 belaufen werde. Während der ersten drei Monate des Jahres seien Aktienrückkäufe in Höhe von USD 2,2 Mrd. getätigt worden.Die letzte Empfehlung für die Visa-Aktie lautete "Kauf", so Sebastian Mathe, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 26.04.2023)Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity