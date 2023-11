Börsenplätze Visa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:

232,50 EUR -0,21% (23.11.2023, 11:49)



NYSE-Aktienkurs Visa-Aktie:

253,72 USD +0,59% (22.11.2023)



ISIN Visa-Aktie:

US92826C8394



WKN Visa-Aktie:

A0NC7B



Ticker-Symbol Visa-Aktie:

3V64



NYSE-Symbol Visa-Aktie:

V



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (23.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Visa-Aktie befinde sich seit Ende Oktober in einer steilen Erholungsbewegung. Nachdem der Kurs am Dienstag noch daran gescheitert sei, habe er es am Mittwoch nun endlich geschafft, das alte Allzeithoch nachhaltig zu überwinden. Dies habe zu einem starken Kaufsignal geführt. So weit könne die Aktie nun steigen.Rund acht Prozent habe die Visa-Aktie in diesem Monat bereits zulegen können. Gestern habe sie auch noch das alte Allzeithoch vom 27. Juli 2021 bei 252,67 Dollar übertroffen und bei 254,54 Dollar ein neues markiert. Damit habe die Aktie auch ein starkes Kaufsignal generiert.Die Visa-Aktie dürfte damit nun freie Fahrt bis an das 161,8%-Fibonacci-Retracement bei rund 264,30 Dollar haben. Darüber läge dann erst bei rund 287 Dollar der nächste Widerstand in Form des 261,8%-Fibonacci-Retracement."Der Aktionär" hat bereits im März 2020 die Visa-Aktie empfohlen und ist seitdem rund 61 Prozent im Plus. Investierte Anleger halten an der Aktie fest, so Philipp Schleu. Neueinsteiger könnten dank des Kaufsignals zugreifen. (Analyse vom 23.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link