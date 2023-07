Börsenplätze Visa-Aktie:



217,70 EUR +0,97% (30.06.2023, 22:26)



237,48 USD +1,35% (30.06.2023, 22:00)



US92826C8394



A0NC7B



3V64



V



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (02.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) unter die Lupe.Visa sei genau 15 Jahre an der Börse. Der größte Kreditkartenanbieter der Welt habe sich für sein IPO den denkbar ungünstigsten Zeitpunkt ausgesucht: die Finanzkrise. Doch kein Problem für Visa - das US-Unternehmen setze in Sachen Burggraben, Wachstum und Margen seit jeher Maßstäbe. Auch 2023 sei die Aktie heiß begehrt.Am Freitag sei die Visa-Aktie auf 237,48 USD und damit auf den höchsten Stand seit 52-Wochen-Hoch geklettert. Folglich habe sie ein starkes Kaufsignal generiert. Seit dem IPO liege Visa nun - inklusive Dividenden - mit 2.300% im Plus. Der S&P 500 sei in diesem Zeitraum um nur 353% gestiegen. Wer zum Börsengang nur 2.000 Euro in Visa investiert habe, besitze nun 48.000 Euro.Ohne Frage wäre die Ausbeute sehr viel höher ausgefallen, wäre Visa - wie die meisten aussichtsreichen Unternehmen - früher an die Börse gegangen. Immerhin gebe es die Gesellschaft bereits seit 1958. Die Kennzahlen seien schon lange famos - und sie seien immer besser geworden. Trotz hoher Inflation und Wirtschaftsschwäche werde der US-Konzern 2023 den Umsatz voraussichtlich um 11% auf 36,3 Mrd. USD steigern. Beim EBITDA würden die Analysten 25,7 Mrd. USD erwarten, was eine Marge von 71% ergebe - kaum ein Unternehmen arbeite dermaßen profitabel.Nach dem Sprung auf ein neues 52-Wochen-Hoch sei der Weg bis zum 252,67 USD frei. "Der Aktionär" bleibe für die Aktie bullish, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link