Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA.



Wien (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Alexander Frank, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) weiterhin zu kaufen.Wider dem gängigen Irrglauben vergebe Visa keine Zahlungskarten an sich, sondern stelle vielmehr das dahinterstehende Netzwerk zur Verfügung. Karten würden von Kreditinstituten ausgegeben und dann mit dem Visa-Logo gebrandet, um anzuzeigen, dass diese im Netz von Visa arbeiten würden. Generell habe die Tätigkeit von Visa nichts mit dem klassischen Bankgeschäft (Einlagen & Kredite) an sich zu tun, wodurch man folglich auch keinem Kreditrisiko ausgesetzt sei. Der Fokus liege darauf, eine sichere Verbindung zwischen Kunden, Händlern und deren Banken herzustellen. Dazu würden die Autorisierung der Parteien, Clearing (Datenverarbeitung) und Settlement (Transaktionsabwicklung) gehören. Die Einnahmen würden sich aus Gebühren für den Netzwerkzugriff ("Service Revenues"), Datenverarbeitung ("Data Processing"), die Abwicklung grenzüberschreitender Transaktionen ("International Transactions") und Zusatzservices ("Other Revenues") ergeben. Zusätzlich dazu werde bei Visa auch eine negative Umsatzkomponente ausgewiesen: "Customer Incentives" fasse Ermäßigungen, die Kunden als Anreiz gegeben würden, zusammen.Q4: Der Gesamtumsatz habe um 11% auf USD 8,6 Mrd. zulegen können und habe somit fast eine Punktlandung auf die Erwartungen geschafft, welche nur leicht um 0,6% übertroffen worden seien. Der Umsatzanstieg habe sich durch eine im Jahresvergleich stabile Entwicklung der Geldtransaktionen ergeben. Dieses Zahlungsvolumen habe sich nämlich erneut um 9% gesteigert. Die Anzahl der Auslandsüberweisungen habe sich sogar um 16% erhöht, während die verarbeiteten Transaktionen ein Wachstum von 10% hätten verzeichnen können. Hinsichtlich des Gewinns pro Aktie sei Visa sogar imstande eine Zunahme von 22% auf USD 2,27 zu verbuchen gewesen. Damit hätten die Erwartungen von USD 2,24 erfolgreich erfüllt werden können. Im abgelaufenen Quartal seien auch Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufe in der Höhe von rund USD 5 Mrd. getätigt worden.Duopol intakt: Visa teile sich immer noch mit Mastercard den Markt auf. Es würden zwar immer mehr Start-Ups in das Geschäftsfeld strömen, diese hätten sich aber zumindest in den westlichen Märkten bisher noch nicht ausreichend etablieren können, um eine Gefahr für die Platzhirschen darzustellen. Die zwei Unternehmen würden immer noch über 80% des Transaktionsvolumens im US-amerikanischen Markt durchführen. Im chinesischen und indischen Markt gebe es aber bereits große lokale Gegenspieler. Da diese aber kleinere Volumen vorweisen würden, stelle diese Tatsache kein großes Risiko dar - Credit Card Competition Act 2023: Das Duopol könnte aber durch das neue Gesetz infrage gestellt werden, da dadurch Händler nicht mehr auf die Zahlungsnetzwerke der zwei großen Kartennetzwerk-Provider beschränkt wären. Dies würde zu erheblichen Einbußen bei den Einnahmen durch Kreditkartengebühren führen. Bis dato sei die neue Richtlinie aber noch nicht final implementiert worden. Dadurch würden sich aber weiterhin Unsicherheiten für die Profiteure von Kreditkartengebühren ergeben. Es werde damit gerechnet, dass das Gesetz 2024 verabschiedet werden könnte.Digitaler Euro: Im Herbst 2023 sei der digitale Euro in die Vorbereitungsphase übergegangen. Das bedeute aber nicht, dass eine mögliche Entscheidung über die Einführung eines digitalen Euro bereits gefallen sei und solle diese auch nicht vorwegnehmen. Daher werde auf alle Fälle noch einige Zeit vergehen bis der digitale Euro eventuell verwendet werden könne. Denn der EZB-Rat werde erst dann einen Beschluss zur Ausgabe eines digitalen Euro erwägen, wenn das Europäische Parlament und der Rat der EU ihre legislative Arbeit dazu abgeschlossen hätten. Aus diesem Grund bestehe derzeit noch kein akutes Risiko für Visa & Co.Trotz der Risiken, die sich aufgrund der Unsicherheit bezüglich des Credit Card Competition Act ergeben würden, sehe Frank, weiterhin Potenzial für die Visa-Aktie. Dieses resultiere zum einen aus der dominierenden Marktmacht und zum anderen aus einer wachsenden Nachfrage nach online Geldabwicklungen. Zudem komme die steigende Reiselust, welche zu mehr Umsätzen mit Kreditkarten führe.Frankly speaking, sieht Alexander Frank, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, das Unternehmen für die nächste Zeit gut aufgestellt und bekräftigt daher seine "Kauf"-Empfehlung mit einem Kursziel von USD 300,00. Das Kursziel ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher basierend auf Multiples für die nächsten zwölf Monate auch einen im historischen Vergleich angemessenen Bewertungsaufschlag zum breiten Aktienmarkt berücksichtige. (Analyse vom 16.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: