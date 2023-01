NYSE-Aktienkurs Visa-Aktie:

Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (20.01.2023/ac/a/n)



Charlotte, NC (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von Analyst Andrew Jeffrey von Truist:Andrew Jeffrey, Analyst von Truist, stuft die Aktie von Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) weiterhin mit "buy" ein.Andrew Jeffrey sei der Ansicht, dass sich die Anleger auf die relativen FinTech-Outperformer des Jahres 2022 konzentrieren sollten, sei aber auch der Meinung, dass für eine relative Outperformance im Jahr 2023 ein Katalysator erforderlich sei, und sehe Fusionen und Übernahmen als den wahrscheinlichsten Bewertungstreiber an. Jeffrey füge hinzu, dass Visa seine Dynamik wahrscheinlich beibehalten werde, da die Faktoren, die zu seiner Outperformance gegenüber dem Markt im letzten Jahr geführt hätten, intakt seien.Andrew Jeffrey, Analyst von Truist, stuft die Visa-Aktie unverändert mit "buy" ein und hebt das Kursziel von 235 auf 260 USD an. (Analyse vom 10.01.2023)Börsenplätze Visa-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:204,50 EUR +0,49% (20.01.2023, 17:08)