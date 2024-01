NYSE-Aktienkurs Visa-Aktie:

267,94 USD -1,71% (26.01.2024)



ISIN Visa-Aktie:

US92826C8394



WKN Visa-Aktie:

A0NC7B



Ticker-Symbol Visa-Aktie:

3V64



NYSE-Symbol Visa-Aktie:

V



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (29.01.2024/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Die Analysten von Morgan Stanley bestätigen ihre Kaufempfehlung für die Aktie von Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) und erhöhen das Kursziel.Trotz einer gewissen Wachstumsabschwächung in den letzten Monaten könnte der internationale Reiseverkehr im GJ 2024 eine Quelle für Aufwärtsentwicklung sein, so die Analysten in einer Mitteilung nach der Veröffentlichung der Ergebnisse. Das inländische Ausgabeverhalten bleibe gesund und die Analysten seien zufrieden mit der Fähigkeit des Managements, den Gewinn pro Aktie zu steuern, selbst in einem schwächeren Ausgabenumfeld.Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Visa-Aktie weiterhin mit dem Votum "overweight" ein und haben das Kursziel von 292 auf 318 USD angehoben. (Analyse vom 26.01.2024)Börsenplätze Visa-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:248,45 EUR +0,65% (29.01.2024, 13:34)