234,44 USD -1,12% (27.07.2023, 22:00)



US92826C8394



A0NC7B



3V64



V



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (28.07.2023/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Alexander Frank, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) weiterhin zu kaufen.Visa profitiere aufgrund seines Geschäftsmodells zwar nicht wie Banken vom aktuell ansteigenden Zinsumfeld, habe sich zuletzt jedoch auch im Umfeld der hohen Inflation recht robust gezeigt. Mit der abflachenden Inflation, sowie erhöhtem Reiseaufkommen weltweit, sehe Frank Visa optimal positioniert, um von steigender Konsum- und Reiselaune (Stichwort: Internationale Transaktionen) zu profitieren.Auch bewertungstechnisch wirke die Aktie trotz des starken Jahresauftakts (YTD +14%) weiterhin attraktiv. Visa handle nach wie vor unter der historischen Prämie zum breiten Aktienmarkt. Dadurch sei das Potenzial für weitere Zuwächse in den nächsten zwölf Monaten gegeben.Als Resultat der aufgelisteten Argumente bekräftigt Alexander Frank, Analyst der RBI die "Kauf"-Empfehlung für die Visa-Aktie mit einem Kursziel von USD 280. Das Kursziel ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher basierend auf Multiples für die nächsten zwölf Monate auch einen im historischen Vergleich angemessenen Bewertungsaufschlag zum breiten Aktienmarkt berücksichtige. (Analyse vom 28.07.2023)Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze Visa-Aktie: