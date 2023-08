Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:

Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (16.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) unter die Lupe.Die Visa-Aktie habe sich in den vergangenen drei Monaten eher schwer getan - nur 4% Plus stünden zu Buche. Immerhin: Seit Jahresanfang weise das Papier des US-Finanzdienstleisters ein Plus von rund 15% aus. Auch die Analysten seien weiterhin optimistisch.Die Visa-Aktie, die am Mittwoch im vorbörslichen US-Handel leicht im Plus bei rund 240 USD notiere, liege in Reichweite zum Allzeithoch bei 252,67 USD aus dem Jahr 2021. Das Unternehmen sei weltweit in Sachen Kreditkarten mit 1,2 Mrd. Karten, davon 410 Mio. in den USA, die absolute Nummer 1. Mehr Kundenwachstum gehe kaum, teures Marketing sei damit nicht nötig. Visa verdiene an jeder Transaktion mit und profitiere auch von der Inflation, da höhere (Einkaufs-)Summen zu höheren Gebühren-Einnahmen führen würden. Investierte Anleger sollten weiter dabeibleiben und darauf setzen, dass mittelfristig das Allzeithoch geknackt werde, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.08.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Visa-Aktie: