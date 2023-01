Der Bericht von Visa untermauere einen Anstieg des grenzüberschreitenden Reiseverkehrs im 4. Quartal, auf den auch CEO Al Kelly hingewiesen habe, der voraussichtlich Anfang Februar zurücktreten werde. Laut Kell werde die Erholung des Reiseverkehrs einige Zeit in Anspruch nehmen, obwohl der relativ starke Dollar den Reiseverkehr in die USA, vor allem aus China, eingeschränkt habe.



Jetzt, da sich China öffne und der Dollar schwächer werde, könnte sich dies ändern, aber der Prozess werde Zeit und Anpassungen seitens der Fluggesellschaften erfordern. Visa erwarte eine weitere Erholung in China in der zweiten Hälfte des Jahres 2023.



Im 4. Quartal habe das Unternehmen 15,6 Millionen eigene Aktien zu einem Durchschnittspreis von etwa 198 Dollar im Gesamtwert von 3,1 Milliarden Dollar zurückgekauft.



Visa-Aktien im W1-Chart: Der Kurs befinde sich am 23,6%-Retracement. Gelinge es den Bullen, die vorbörslichen Gewinne beizubehalten, könnte der Weg zum Allzeithoch in der Nähe der 250-Dollar-Marke frei sein (Quelle: xStation5 von XTB). (Analyse vom 27.01.2023)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von XTB:Die Experten von XTB nehmen die Aktie von Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktien von Visa würden heute vorbörslich zulegen, da das Unternehmen die Erwartungen der Analysten übertroffen habe. Gewinn und Umsatz hätten über den Erwartungen gelegen, die Anzahl der verarbeiteten Transaktionen und deren Gesamtwert sei jedoch leicht hinter den Prognosen zurückgeblieben:- Umsatz: 7,9 Mrd. Dollar gegenüber 7,7 Mrd. Dollar erwartet und 7,06 Mrd. Dollar im 4. Quartal 2021 (+12% im Jahresvergleich)- Gewinn pro Aktie (EPS): 2,18 Dollar vs. 2,01 Dollar erwartet und 1,83 Dollar im 4. Quartal 2021 (+21% im Jahresvergleich)- Nettogewinn: 4,19 Mrd. Dollar gegenüber 3,96 Mrd. Dollar im 4. Quartal 2021- Gesamtwert der verarbeiteten Transaktionen: 3,01 Billionen Dollar gegenüber 3,16 Billionen US-Dollar erwartet- Volumen der weiterverarbeiteten Transaktionen: 52,5 Mrd. vs. 52,9 Mrd. erwartet- Steigerung der Dienstleistungseinnahmen: 3,5 Mrd. Dollar (+10% im Jahresvergleich)- Einnahmen aus der Datenverarbeitung: 3,8 Mrd. Dollar (+6% im Jahresvergleich)Global betrachtet hätten die Verbraucher laut Visa-Kommentar im 4. Quartal 2022 46% mehr ausgegeben als im vierten Quartal 2019. Das Zahlungsvolumen von Visa sei um 10% im Jahresvergleich gestiegen, die Anzahl der verarbeiteten Transaktionen sei um 12% gestiegen. Grenzüberschreitende Zahlungen seien um 22% (31% ohne Europa) gestiegen.CFO Vasant Prabhu sei der Ansicht, dass die Verbrauchersituation gesund und sehr stabil sei. Das Unternehmen beabsichtige nicht, auf Investitionen zu verzichten, obwohl der CEO betont habe, dass es über Instrumente zur Kostensenkung verfüge.Das Unternehmen beabsichtige, in den nächsten fünf Jahren 1 Milliarde Dollar in Afrika zu investieren, um die Einführung von Zahlungsmitteln auf dem Kontinent zu fördern.