NYSE-Aktienkurs Visa-Aktie:

238,69 USD -0,85% (25.07.2023)



ISIN Visa-Aktie:

US92826C8394



WKN Visa-Aktie: A0NC7B

A0NC7B



Ticker-Symbol Visa-Aktie: 3V64

3V64



NYSE-Symbol Visa-Aktie: V

V



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (26.07.2023/ac/a/n)



San Francisco (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von Wells Fargo Advisors:Die Analysten von Wells Fargo Advisors erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V).Wells Fargo führe an, dass dieses Quartal leicht über Erwartungen gelegen habe und die Prognosen für das vierte Quartal den Erwartungen entsprochen hätten. Die Transaktionen würden sich stabil halten, obwohl die Ticketgröße in den USA aufgrund niedrigerer Treibstoffpreise und geringerer Inflation immer noch etwas zurückgehe.Die Analysten von Wells Fargo Advisors stufen die Visa-Aktie mit dem Votum "overweight" ein. Das Kursziel werde von 265,00 auf 270,00 USD angehoben. (Analyse vom 26.07.2023)Börsenplätze Visa-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:214,70 EUR -0,62% (26.07.2023, 14:27)