NYSE-Aktienkurs Visa-Aktie:

267,94 USD -1,71% (26.01.2024)



ISIN Visa-Aktie:

US92826C8394



WKN Visa-Aktie:

A0NC7B



Ticker-Symbol Visa-Aktie:

3V64



NYSE-Symbol Visa-Aktie:

V



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (29.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von RBC Capital Markets:Daniel Perlin, Analyst von RBC Capital Markets, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V).Die Ergebnisse des Unternehmens für das erste Quartal würden einmal mehr seine Beständigkeit zeigen und den globalen Puls des Konsums repräsentieren, wobei das Gesamtvolumen weitgehend den Erwartungen entsprochen habe. Das US-Volumen habe sich im ersten Quartal gegenüber dem vierten Quartal und bis in den Januar hinein verlangsamt, aber die Geschäftsleitung habe bekräftigt, dass sie keine erkennbaren Veränderungen im Verbraucherverhalten oder im Gesundheitszustand der Verbraucher festgestellt habe.Daniel Perlin, Analyst von RBC Capital Markets, bewertet die Visa-Aktie unverändert mit "outperform". Das Kursziel werde von 290,00 auf 309,00 USD angehoben. (Analyse vom 26.01.2024)Börsenplätze Visa-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:248,70 EUR +0,75% (29.01.2024, 13:56)