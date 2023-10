NYSE-Aktienkurs Visa-Aktie:

237,47 USD -1,55% (18.10.2023)



ISIN Visa-Aktie:

US92826C8394



WKN Visa-Aktie:

A0NC7B



Ticker-Symbol Visa-Aktie:

3V64



NYSE-Symbol Visa-Aktie:

V



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (19.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von Oppenheimer:Die Analysten von Oppenheimer erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Visa-Aktie (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V).Oppenheimer habe ein paar Modelländerungen vorgenommen, da sich die Ausgabentrends in seiner Prognose zu bewegen scheinen, mit einen gewissen Gasvorteilen. Oppenheimer liege immer noch unter dem Konsens für das EPS-Wachstum 2023/2024 für praktisch alle Wettbewerber. In diesem Quartal werde nach Ansicht der Analysten die Prognose von Visa für das Jahr 2024 im Mittelpunkt des Interesses der Anleger stehen, die wahrscheinlich stabile Volumenannahmen aus dem vierten Quartal 2023 enthalten werde, was jedoch unwahrscheinlich sei.Die Analysten von Oppenheimer bewerten die Visa-Aktie weiterhin mit dem Votum "outperform". Das Kursziel werde von 248,00 auf 252,00 USD angehoben. (Analyse vom 18.10.2023)Börsenplätze Visa-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:224,25 EUR -0,53% (19.10.2023, 12:25)