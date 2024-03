NYSE-Aktienkurs Visa-Aktie:

280,60 USD -0,22% (26.03.2024, 21:00)



ISIN Visa-Aktie:

US92826C8394



WKN Visa-Aktie:

A0NC7B



Ticker-Symbol Visa-Aktie:

3V64



NYSE-Symbol Visa-Aktie:

V



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (27.03.2024/ac/a/n)



Redburn Atlantic streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie von Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V).Das Analysehaus sei aufgrund eines weniger ausgereiften Angebots an Mehrwertdiensten und -lösungen und des Engagements im Bereich der Debit-Einnahmen, wo sie weiterhin eine potenzielle Bedrohung durch digitale Geldbörsen sehe, vorsichtiger, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Redburn Atlantic stufe Visa herab, wobei die Gewinnprognosen für 2026 5% unter dem Konsens lägen. Der vorsichtigerer Ausblick für das mittelfristige Wachstum lasse nur ein Aufwärtspotenzial von 10% bei einem Kursziel von 307 USD.Redburn Atlantic hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Visa-Aktie von "buy" auf "neutral" abgestuft und ein Kursziel von 307 USD angegeben. (Analyse vom 27.03.2024)