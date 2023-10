NYSE-Aktienkurs Visa-Aktie:

229,27 USD -0,87% (27.10.2023)



ISIN Visa-Aktie:

US92826C8394



WKN Visa-Aktie:

A0NC7B



Ticker-Symbol Visa-Aktie:

3V64



NYSE-Symbol Visa-Aktie:

V



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (30.10.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von Mizuho Securities USA:Die Analysten von Mizuho Securities USA erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V).Das Volumenwachstum des Unternehmens in den USA als Prozentsatz der zusätzlichen persönlichen Konsumausgaben sei im dritten Quartal erneut gesunken und bleibe unter dem historischen Niveau, so die Analysten. Sie würden den Anteil der persönlichen Konsumausgaben als einen Schlüsselmaßstab für den langfristigen Wertzuwachs von Visa in den USA betrachten, was diesen Abwärtstrend einer weiteren Untersuchung wert mache. Mizuho habe sein Modell nach dem Ergebnisbericht von letzter Woche aktualisiert.Die Analysten von Mizuho Securities USA bewerten die Visa-Aktie weiterhin mit "neutral". Das Kursziel werde von 240,00 auf 243,00 USD angehoben. (Analyse vom 30.10.2023)Börsenplätze Visa-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:217,70 EUR +0,35% (30.10.2023, 13:23)