Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktien der US-Kreditkartenriesen Visa und MasterCard würden auf lange Sicht zu den Top-Performern an der Wall Street gehören. Auch am heutigen Mittwoch könnten sie zulegen, MasterCard markiere dabei sogar ein neues Rekordhoch. Für Rückenwind sorge dabei ein Medienbericht, wonach die beiden Konzerne die Gebühren für Händler demnächst würden anheben wollen.Wie das Wall Street Journal (WSJ) unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen und entsprechende Dokumente berichte, würden MasterCard und Visa die Gebühren anzuheben planen, die Händler bezahlen müssten, wenn sie die Kreditkarten ihrer Kunden annehmen würden. Die Gebührenerhöhungen sollten demnach im Oktober und im April in Kraft treten und vor allem Online-Käufe betreffen.Nach Angaben von CMSPI, einem Beratungsunternehmen, das mit Händlern zusammenarbeite, könnten die Änderungen dazu führen, dass Händler jährlich insgesamt 502 Millionen Dollar zusätzlich an Gebühren zahlen müssten. Etwa die Hälfte davon entfalle auf die Netzwerkgebühren, die Visa und MasterCard vereinnahmen würden. Der Rest - die sogenannten Interchange- oder Interbank-Gebühren - gehe an die Banken, die die Karten ausstellen würden.Nach Daten des Branchendiensts Nilson Report hätten Visa und MasterCard im Jahr 2022 alleine von Händlern in den USA schätzungsweise 93 Milliarden Dollar an Kreditkartengebühren eingenommen. Zehn Jahre zuvor seien es erst 33 Milliarden Dollar gewesen. Die Unternehmen würden den Anstieg der Gebühren laut dem WSJ-Bericht mit steigenden Ausgaben für Betrugsprävention und Innovationen begründen. Banken würden darüber außerdem ihre Bonusprogramme für Kartennutzer finanzieren.Das spiegle sich auch in den Aktienkursen beider Firmen, die zumindest auf lange Sicht ganz klar in die Kategorie "links unten, rechts oben" fallen würden. Die MasterCard-Aktie sei dabei just am heutigen Mittwoch kurz nach Handelsstart an der Wall Street bei 417,78 Dollar auf ein neue Allzeithoch gestiegen. Bei Visa habe es mit 248,23 Dollar zunächst "nur" für ein neues 52-Wochen-Hoch gereicht. Das Allzeithoch von Ende Juli 2021 bei 252,67 Dollar sei aber in Schlagdistanz.Favorit des "Aktionär" unter den Kreditkartenriesen sei die Aktie von Visa. Seit der Erstempfehlung im März 2020 habe sie bereits rund 55 Prozent an Wert gewonnen.Investierte Anleger lassen die Gewinne laufen und setzen auf neue Hochs, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.08.2023)