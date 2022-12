Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:

194,10 EUR +0,47% (29.12.2022, 13:55)



XETRA-Aktienkurs Visa-Aktie:

193,04 EUR -0,59% (29.12.2022, 13:37)



NYSE-Aktienkurs Visa-Aktie:

204,99 USD -0,63% (28.12.2022, 22:00)



ISIN Visa-Aktie:

US92826C8394



WKN Visa-Aktie:

A0NC7B



Ticker-Symbol Visa-Aktie:

3V64



NYSE-Symbol Visa-Aktie:

V



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (29.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seit 2011 sei die Aktie des US-Finanzdienstleisters Visa stetig nach oben geklettert. Mehr als 1.000 Prozent Kursgewinne stünden ihr seitdem zu Buche. Seit gut eineinhalb Jahren sei sie jedoch in den Konsolidierungsmodus übergegangen. Sei jetzt ein Rebound zu erwarten und wie erkenne man rechtzeitig solche trendstraken Aktien?Nachdem die Visa-Aktie nach der beachtlichen Aufwärtsrally ein Rekordhoch bei 252,67 Dollar markiert habe, habe sie in Form eines abfallenden Kanals konsolidiert. Im Oktober habe sie an der unteren Begrenzung bei rund 180 Dollar einen erneuten Rebound gestartet, wobei ihr diesmal während der Aufwärtsbewegung Ende November sogar der Ausbruch aus dem Abwärtskanal geglückt sei.Noch stehe das Kaufsignal auf wackeligen Beinen. So sei der Kurs erneut an diese Linie zurückgefallen. Könne diese jedoch erfolgreich getestet werden, dürfte der Titel schon in Kürze Angriff auf die Widerstandszone um 220 Dollar nehmen. Darüber wäre der Weg bis an das Rekordhoch frei.