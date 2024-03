Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:

254,60 EUR +0,20% (08.03.2024, 14:47)



NYSE-Aktienkurs Visa-Aktie:

224,98 USD +0,36% (03.09.2021, 22:00)



ISIN Visa-Aktie:

US92826C8394



WKN Visa-Aktie:

A0NC7B



Ticker-Symbol Visa-Aktie:

3V64



NYSE-Symbol Visa-Aktie:

V



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (08.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von Jefferies & Co:Die Investmentbank Jefferies & Co stuft die Aktie von Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) unverändert mit "buy" ein.Die Spanne zwischen dem kombinierten Wachstum des US-Zahlungsvolumens von Visa und MasterCard und dem PCE-Wachstum in den USA sei geschrumpft, was zu der Befürchtung führe, dass sich das strukturelle Wachstum in den USA aufgrund des nachlassenden säkularen Rückenwinds von Bargeld zu Karten nach einer beschleunigten Verlagerung während der Pandemie wieder abgeschwächt habe, so Jefferies gegenüber Investoren.Das Unternehmen habe jedoch festgestellt, dass ein höherer Beitrag von nicht kartengebundenen Kategorien innerhalb des PCE und sinkende Kraftstoffpreise teilweise für die Komprimierung des Netzwerkvolumens verantwortlich seien, und wenn es die vorübergehende Dynamik um Inflation und Kraftstoff bereinige, sähen die relativen Wachstumsraten "geringfügig besser" aus, obwohl das Unternehmen zu dem Schluss komme, dass der größte Teil der Spread-Komprimierung auf ein langsameres Tempo des Cash-to-Card zurückzuführen sei.Die Analysten von Jefferies & Co stufen die Aktie von Visa unverändert mit "buy" ein und erhöhen das Kursziel von 305 auf 320 USD. (Analyse vom 08.03.2024)Börsenplätze Visa-Aktie: