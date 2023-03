Börsenplätze Visa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:

204,50 EUR +0,44% (21.03.2023, 13:09)



NYSE-Aktienkurs Visa-Aktie:

218,15 USD +0,35% (20.03.2023, 21:00)



ISIN Visa-Aktie:

US92826C8394



WKN Visa-Aktie:

A0NC7B



Ticker-Symbol Visa-Aktie:

3V64



NYSE-Symbol Visa-Aktie:

V



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (21.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kreditkartenriesen Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) unter die Lupe.Anleger würden auch am heutigen Dienstag weiter aufatmen dank der positiven US-Vorgaben. Auch die Visa-Aktie habe sich gefangen und die Bullen seien wieder am Steuer. Damit ergebe sich nun eine interessante Konstellation für Anleger. Damit der Einstieg gelinge, seien jetzt diese Marken von hoher Bedeutung.Anfang Februar habe die Visa-Aktie noch ein Mehrmonatshoch bei 233,96 Dollar erreicht. Der höchste Stand seit zwölf Monaten. Im Anschluss hätten Gewinnmitnahmen eingesetzt und die Zinserhöhungen hätten Anlegern immer mehr auf den Magen geschlagen. Der Titel sei um bis zu 10,8 Prozent abgesackt und habe ein neues Mehrmonatstief bei 208,76 Dollar markiert.Die wichtige 200-Tage-Linie verlaufe ebenfalls auf diesem Level und sei ihrer Rolle als starke technische Unterstützung gerecht geworden. Im Anschluss hätten wieder die Bullen das Steuer übernommen und für eine Kurssteigerung von rund fünf Prozent in nur drei Handelstagen gesorgt. Gelinge nun auch der Ausbruch über den Widerstand bei der 220-Dollar-Marke, werde ein frisches Kaufsignal erzeugt.Engagierte Anleger lassen die Gewinne laufen, so Tim Temp von "Der Aktionär". Für Neueinsteiger biete die Korrektur eine attraktive Einstiegschance. Kursziel 260,00 Euro, Stopp 150,00 Euro. (Analyse vom 21.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link