NYSE-Aktienkurs Visa-Aktie:

271,20 USD +0,11% (22.01.2024, 22:00)



ISIN Visa-Aktie:

US92826C8394



WKN Visa-Aktie:

A0NC7B



Ticker-Symbol Visa-Aktie:

3V64



NYSE-Symbol Visa-Aktie:

V



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (23.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:Die Analysten von J.P. Morgan Securities stufen die Aktie von Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) weiterhin mit "overweight" ein.Laut J.P. Morgan würden die Ausgabendaten für das vierte Quartal, einschließlich des Kartenvolumens der Emittenten, auf ein stabiles bis leicht verlangsamtes inländisches Volumenwachstum hindeuten, während die grenzüberschreitenden Volumina in eine positive Richtung weisen würden. In Anbetracht der vorteilhaften Währung und der Bankgewinne, die auf eine stabile Gesundheit der Verbraucher hindeuten würden, sei die Einstellung zu den Gewinnzahlen von MasterCard ( ISIN US57636Q1040 WKN A0F602 ) und Visa positiv und sollte einen positiven Ton für den Sektor setzen, so J.P. Morgan in einer Research Note.Die Analysten von J.P. Morgan Securities stufen die Aktie von Visa nach wie vor mit "overweight" ein. Ihr Kursziel habe die US-Bank von 293 auf 302 USD angehoben. (Analyse vom 23.01.2024)Börsenplätze Visa-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:249,90 EUR +0,26% (23.01.2024, 13:56)