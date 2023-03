NYSE-Aktienkurs Visa-Aktie:

226,51 USD +1,27% (06.03.2023, 16:55)



ISIN Visa-Aktie:

US92826C8394



WKN Visa-Aktie:

A0NC7B



Ticker-Symbol Visa-Aktie:

3V64



NYSE-Symbol Visa-Aktie:

V



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (06.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Kreditkartenriesen Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Aktienprofi finde Visa momentan ganz spannend. Der Aufwärtstrend sei zwar gebrochen worden, aber es gebe noch ein paar Unterstützungsbereiche. Der Experte verweise darauf, dass Kreditkartenanbieter hochprofitable Geschäftsmodelle anbieten würden. Die Visa-Aktie dürfte wieder in den Aufwärtstrend laufen und weiter nach oben gehen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 06.03.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Visa-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:212,10 EUR +0,81% (06.03.2023, 17:08)