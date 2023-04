Börsenplätze Visa-Aktie:



Visa Inc.



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (26.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach Börsenschluss in den USA habe Visa am gestrigen Dienstag sein jüngstes Quartalsergebnis vorgestellt. Inzwischen hätten auch erste Analysten auf die Zahlen des Kreditkarten-Unternehmens reagiert. Am spannendsten sei aber ein Detail, das den Gesamtmarkt betreffe - und im Widerspruch zur aktuellen Entwicklung beim Logistik-Giganten UPS ( ISIN US9113121068 WKN 929198 ) stehe.Der aktuelle Markt sei schwierig, zäh und mache auch viele Analysten und Wirtschaftsexperten ratlos. Warum das so sei, zeige sich beispielsweise an diesem Punkt: UPS habe gestern von einer Verlangsamung der US-Einzelhandelsumsätze und einer anhaltenden Nachfrageschwäche in Asien gesprochen. Das habe eher auf gedämpfte Konsumlaune hingedeutet. Und was habe nun Visas Finanzchef Vasant Prabhu in der Telefonkonferenz mit Analysten nach den Zahlen gesagt? "Wir glauben, dass der Verbraucher immer noch in guter Verfassung ist." Das zeige sich vor allem in den Bereichen Dienstleistungen, Reisen und Unterhaltung.Auch die Zahlen von Visa würden zu dieser Aussage passen. Visa habe im abgelaufenen Quartal einen Nettogewinn von 4,26 Milliarden Dollar erreicht (2,03 Dollar je Aktie, bereinigt: 2,09 Dollar). Das habe über der Konsensschätzung der Analysten gelegen. Im Vorjahresquartal seien es 3,65 Milliarden Dollar gewesen (1,70 Dollar je Aktie, bereinigt: 1,79 Dollar). Der Umsatz sei mit 7,99 Milliarden Dollar (Vorjahresquartal: 7,19 Milliarden Dollar) ebenfalls stärker als erwartet gewesen (7,80 Milliarden Dollar).Es sei etwas überraschend, dass es bei Visa so gut laufe. Zumal gestern die Nachrichten von UPS und zum Verbrauchervertrauen eher auf das Gegenteil hingedeutet hätten.Anleger können sich jedenfalls freuen, denn der Visa-Chart sieht gut aus und die "Aktionär"-Dauerempfehlung bleibt ein rundum solides Basisinvestment, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur Visa-Aktie. (Analyse vom 26.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link