Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (01.02.2024/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Visa: Enttäuschender Ausblick - AktienanalyseDer Zahlungsabwickler Visa (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) ist besser als erwartet ins laufende Jahr gestartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Dank eines starken Wachstums des grenzüberschreitenden Volumens sei der Umsatz im ersten Quartal bis Ende Dezember um neun Prozent auf 8,63 Mrd. Dollar geklettert. Analysten hätten mit 8,55 Mrd. Dollar gerechnet. Auch der Gewinn sei höher ausgefallen als gedacht: Dieser sei um 17 Prozent auf 4,9 Mrd. Dollar gestiegen. Der Marktkonsens habe bei 4,7 Mrd. Dollar gelegen. Die Aktie sei dennoch unter Druck geraten. Vom Ausblick hätten sich Marktbeobachter mehr versprochen: Der Konzern stelle für das zweite Quartal einen Anstieg des Nettoumsatzes im "oberen mittleren bis hohen ein stelligen Prozentbereich" in Aussicht. Analysten hätten durchschnittlich ein Plus von 12,1 Prozent auf den Zetteln gehabt. (Ausgabe 04/2024)