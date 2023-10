NYSE-Aktienkurs Visa-Aktie:

235,04 USD +0,67% (06.10.2023, 22:00)



ISIN Visa-Aktie:

US92826C8394



WKN Visa-Aktie:

A0NC7B



Ticker-Symbol Visa-Aktie:

3V64



NYSE-Symbol Visa-Aktie:

V



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (09.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Visa: Bullische Überschneidung - ChartanalyseDie Visa-Aktie (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) ist seit dem Verlaufshoch bei 250,06 USD vom 13. September deutlich unter Druck geraten und bis zur Unterstützung um 228 USD gefallen, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Im Bereich dieser Unterstützung habe die Aktie einen bullischen Doppelboden bilden und in der Folge wieder ansteigen können. Am Freitag habe das Papier im Tageshoch bis 236,59 USD hochziehen können und damit die untere Begrenzung der Ichimoku-Wolke erreicht. Hier sei die Aktie wieder nach unten abgeprallt und bei 235,04 USD aus dem Handel gegangen.Die Visa-Aktie zeige sich im Stundenchart bullisch und sei über die Ichimoku-Wolke sowie über den 10er- und 50er-EMA nach oben ausgebrochen. Zudem sei es im Stundenchart zu einer bullischen Überschneidung des 10er-EMA über den 50er-EMA gekommen. Es könnte nun zunächst ein Rücklauf bis in den Bereich von 233 USD zur oberen Begrenzung der Ichimoku-Wolke im Stundenchart beginnen, wo aktuell auch der 50er-EMA verlaufe. In der Folge wäre hier mit einem Abprall nach oben und einer weiteren Aufwärtsbewegung zu rechnen, solange die Ichimoku-Wolke im Stundenchart halte. (Analyse vom 09.10.2023)Börsenplätze Visa-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:221,50 EUR -0,23% (09.10.2023, 08:58)