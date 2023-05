Börsenplätze Visa-Aktie:



211,15 EUR +0,02% (09.05.2023, 10:20)



232,23 USD +0,19% (08.05.2023)



US92826C8394



A0NC7B



3V64



V



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (09.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Visa habe sich seit Ende Januar kaum bewegt. Lediglich ein Plus von rund einem Prozent stehe seitdem zu Buche. Dabei seien die jüngsten Quartalszahlen richtig stark gewesen - sowohl Umsatz als auch Gewinn hätten die Markterwartungen übertroffen. Und nicht nur das Konsensrating der Analysten spreche dafür, dass das Allzeithoch bei rund 250 Dollar mittelfristig fallen könnte.Die von Bloomberg befragten Experten seien überaus optimistisch für die Papiere des weltweit größten Zahlungsdienstleisters. Von 46 Analysten würden unglaubliche 40 zum "Kauf" raten, fünf stünden der Visa-Aktie "neutral" gegenüber und lediglich einer würde den Dow Jones-Wert derzeit verkaufen. Das Zwölf-Monats-Konsensziel von 269,30 Dollar signalisiere zudem rund 16 Prozent Aufwärtspotenzial - ausgehend vom aktuellen Kursniveau.Auch die Bewertung lasse noch Raum für höhere Notierungen. Die Aktie werde zwar mit dem 27Fachen des für 2023 prognostizierten Gewinns an der Börse bezahlt - was auf den ersten Blick durchaus sportlich erscheine. Doch dieser Wert relativiere sich im Rahmen einer historischen Betrachtung, da das KGV im Fünf-Jahres-Schnitt deutlich höher liege, und zwar bei 32.Investierte Anleger bleiben auf jeden Fall dabei, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link