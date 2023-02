Deshalb initiiert Sebastian Mathe, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, die Coverage von Visa mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von USD 265. Das Kursziel ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher basierend auf Multiples für die nächsten zwölf Monate auch einen im historischen Vergleich angemessenen Bewertungsaufschlag zum breiten Aktienmarkt berücksichtige. (Analyse vom 03.02.2023)



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (03.02.2023/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Sebastian Mathe, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Coverage der Aktie des Kreditkartenriesen Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) mit einer Kaufempfehlung auf.Wider dem gängigen Irrglauben vergebe Visa keine Zahlungskarten an sich, sondern stelle vielmehr das dahinterstehende Netzwerk zur Verfügung. Karten würden von Kreditinstituten ausgegeben und dann mit dem Visa-Logo gebrandet um anzuzeigen, dass diese im Netz von Visa arbeite. Generell habe die Tätigkeit von Visa nichts mit dem klassischen Bankgeschäft (Einlagen & Kredite) an sich zu tun, wodurch man folglich auch keinem Kreditrisiko ausgesetzt sei. Der Fokus liege darauf, eine sichere Verbindung zwischen Kunden, Händler und deren Banken herzustellen. Dazu würden die Autorisierung der Parteien, Clearing (Datenverarbeitung) und Settlement (Transaktionsabwicklung) gehören.Die Einnahmen würden sich aus Gebühren für den Netzwerkzugriff ("Service Revenues"), Datenverarbeitung ("Data Processing"), die Abwicklung grenzüberschreitender Transaktionen ("International Transactions") und Zusatzservices ("Other Revenues") ergeben. Zusätzlich dazu werde bei Visa auch eine negative Umsatzkomponente ausgewiesen: "Customer Incentives" fasse Ermäßigungen, die Kunden als Anreiz gegeben würden, zusammen.Aufgrund der negativen Umsatzkomponente werde oft zwischen Brutto- (ohne Abzug der Anreizkosten) und Nettoumsatz (mit Berücksichtigung der Anreizkosten) unterschieden. Gemessen am Bruttoumsatz hätten Service- und Datenverabeitungsumsätze im Geschäftsjahr 2022 insgesamt knapp 70% der gesamten Erlöse ausgemacht. Knapp 25% hätten sich aus der Abwicklung internationaler Transaktionen und nur 5% durch Zusatzservices ergeben. Die klaren Treiber der größten Sparten seien somit das Zahlungsvolumen und grenzüberschreitende Abwicklungen, welche sich im Zuge abflachender Inflation und steigendem Reiseaufkommen positiv auf das Geschäft auswirken sollten.Aufgrund des schiefen Jahresabschlusses sei das Dezemberquartal für Visa das erste des Geschäftsjahres 22/23 gewesen. Da sowohl Zahlungsvolumen als auch die Anzahl der internationalen Transaktionen trotz der hohen Inflation hätten zulegen können, sei das Ergebnis insgesamt recht positiv ausgefallen. Mit einem Gesamtumsatz (Netto) von USD 7,9 Mrd. habe man die Erwartungen von USD 7,7 Mrd. recht komfortabel übertreffen können. Unter dem Strich sei die Überraschung mit einem Gewinn je Aktie von USD 2,18 im Vergleich zu erwarteten USD 2,01 noch deutlicher ausgefallen.Mit Wirkung seit 1. Februar 2023 habe sich der ehemalige Geschäftsführer Alfred Kelly aus dem operativen Geschäft zurückgezogen und sei Vorstandsvorsitzender geworden. Die Rolle des CEO bekleide nun Ryan McInerney, der bereits seit 2013 im Unternehmen sei und zuvor für internationale Geschäfte zuständig gewesen sei.Im Jahr 2022 sei von Senator Dick Durbin eine Reformierung der Wettbewerbsbedingungen unter Kreditkartenherausgebern vorgeschlagen worden. Demnach sollten Banken ab einer bestimmten Größe dazu verpflichtet werden, dem Kunden die Wahl zwischen zumindest zwei Abwicklungsnetzwerken anzubieten. Dies würde wiederum Visa und Co in Bezug auf die Höhe der verlangten Gebühren unter Druck setzen. Zwar sei der Entwurf im letzten Jahr abgelehnt worden, ein erneuter Versuch sei jedoch keinesfalls auszuschließen.Visa profitiere aufgrund seines Geschäftsmodells zwar nicht wie Banken vom aktuell ansteigenden Zinsumfeld, habe sich zuletzt jedoch auch im Umfeld der hohen Inflation recht robust gezeigt. Mit der abflachenden Inflation und den Corona-Lockerungen in China sehe der Analyst Visa optimal positioniert, um von steigender Konsumlaune und Reiseaufkommen (Stichwort: internationale Transaktionen) zu profitieren. Auch bewertungstechnisch wirke die Aktie trotz des starken Jahresauftakts weiterhin attraktiv. Visa handle nach wie vor unter der historischen Prämie zum breiten Aktienmarkt. Dadurch sei das Potenzial gegeben, um überproportional von der erwarteten freundlicheren Börsenstimmung auf Zwölf-Monatssicht zu profitieren.