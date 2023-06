Börsenplätze Visa-Aktie:



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (30.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Papiere von Visa hätten zuletzt wieder den Weg nach oben gefunden. Auf Wochensicht stehe bisher ein Plus von rund 3 Prozent zu Buche. Nachdem der weltweit US-Kreditkarten-Gigant jüngst in Afrika eine Milliarde Dollar investiert habe, werde das Unternehmen nun in gleicher Größenordnung auch in Südamerika aktiv.Konkret habe der im Dow Jones gelistete Konzern ein Fintech-Unternehmen namens Pismo in Brasilien übernommen. Der Kaufpreis solle bei einer Milliarde Dollar liegen. Das südamerikanische Unternehmen biete eine cloudbasierte Plattform zur Unterstützung von Bankdienstleistungen und Kartenausgabe für Debit-, Prepaid- und Kreditkarten. Dabei sei man nicht nur in Lateinamerika unterwegs, sondern es würden auch europäische, asiatisch-pazifische und europäische Märkte adressiert. Das Besondere an dem Deal: Der große Konkurrent MasterCard habe auch um die Fintech-Plattform gebuhlt - und den Kürzeren gezogen.Auch die jüngsten US-Konjunkturdaten würden dem Kreditkarten-Riesen in die Karten spielen. Sowohl das Bruttoinlandsprodukt (BIP) als auch die Anträge auf Arbeitslosenunterstützung seien besser als gedacht ausgefallen. Und auch die US-Inflation scheine rückläufig zu sein - die Kernrate der privaten Konsumausgaben, also die Änderung der Waren- und Dienstleistungspreise, sei in den USA im Mai gegenüber dem Vorjahr um 4,6 Prozent gestiegen - erwartet worden seien 4,7 Prozent.Kurzum: Investierte bleiben dabei, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Visa-Aktie. (Analyse vom 30.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link