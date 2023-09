NYSE-Aktienkurs Visa-Aktie:

241,07 USD -0,18% (15.09.2023, 22:00)



ISIN Visa-Aktie:

US92826C8394



WKN Visa-Aktie:

A0NC7B



Ticker-Symbol Visa-Aktie:

3V64



NYSE-Symbol Visa-Aktie:

V



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (18.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Charlotte (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von BofA Securities:BofA Securities rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V).Der Kursrückgang beim US-Kreditkartenkonzernals nach der Ankündigung eines potenziellen Umtauschangebots sei eine Überreaktion, die wahrscheinlich mit der mangelnden Vertrautheit mit der Aktienstruktur von Visa, einer potenziellen Erhöhung des Streubesitzes der Klasse A und einer überfüllten Positionierung zusammenhänge, heiß es in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Dieser Rückgang biete aber eine attraktive Kaufgelegenheit, da sich im Falle der Annahme des Programms der Streubesitz der öffentlich gehandelten Klasse-A-Aktien erhöhen würde, während sich die voll verwässerten Aktien nicht ändern würden. Die Inhaber der Klasse A würden auch weiterhin den gleichen wirtschaftlichen Schutz in Bezug auf die verbleibenden gedeckten Rechtsstreitigkeiten in den USA genießen und dieses Programm würde auch ein gewisses Überhangrisiko mindern, während die Inhaber der Klasse B mehr Liquiditätsoptionen erhalten würden.BofA Securities hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Visa-Aktie mit dem unveränderten Kursziel von 275 USD bestätigt. (Analyse vom 15.09.2023)Börsenplätze Visa-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:226,40 EUR +0,15% (18.09.2023, 14:50)